Клубы РПЛ хотят досрочно завершить сезон, РФС — против

Сезон РПЛ может завершиться досрочно. Об этом сообщил известный комментатор Нобель Арустамян.

Большинство клубов и правда выступают за досрочное завершение сезона РПЛ . Но очень важно разделять точку зрения клубов и РФС . Насколько мне известно, лично Александр Дюков заинтересован в возобновлении чемпионата России и будет делать все, чтобы доиграть оставшиеся туры. Того же мнения, по моим данным, руководство РПЛ в лице Сергея Прядкина.

Дюков до последнего не оставит попыток доиграть сезон до конца. С государственными органами уже ведутся консультации о возвращении с 15 мая легионеров. Так, чтобы те прошли карантин в две недели и потом начали подготовку.