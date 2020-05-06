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Клубы РПЛ хотят досрочно завершить сезон, РФС — против

сегодня, 21:53

Сезон РПЛ может завершиться досрочно. Об этом сообщил известный комментатор Нобель Арустамян

Большинство клубов и правда выступают за досрочное завершение сезона РПЛ. Но очень важно разделять точку зрения клубов и РФС. Насколько мне известно, лично Александр Дюков заинтересован в возобновлении чемпионата России и будет делать все, чтобы доиграть оставшиеся туры. Того же мнения, по моим данным, руководство РПЛ в лице Сергея Прядкина

Дюков до последнего не оставит попыток доиграть сезон до конца. С  государственными органами уже ведутся консультации о возвращении с 15 мая легионеров. Так, чтобы те прошли карантин в две недели и потом начали подготовку. 

Повторю, большинство клубов все еще за то, чтобы окончательно прервать сезон. Их позиция серьезна, но решение принимает РФС. И позиция Дюкова четкая: надо возобновлять чемпионат.

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ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 22:19
Нужно доигрывать!
Ладно, останемся без походов на стадион, но хоть по телеку посмотрим, отвлечемся.
В самые тяжелые времена для страны, организовывали футбольные матчи, что бы показать гражданам, что жизнь скоро наладится.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:09
трудно сказать тк нет полной информации в связи с эпидемией...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 21:59
Учитывая полный пипец с короной(завтра будем в пятёрке), либо надо начинать доигрывать прямо сейчас без зрителей, либо досрочно завершить. Поскольку России справится с вирусом ещё не скоро.
VIPded
VIPded
сегодня в 21:55
Надо доиграть!!!
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