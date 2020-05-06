Клубы РПЛ хотят досрочно завершить сезон, РФС — против

Сезон РПЛ может завершиться досрочно. Об этом сообщил известный комментатор Нобель Арустамян.
Большинство клубов и правда выступают за досрочное завершение сезона РПЛ. Но очень важно разделять точку зрения клубов и РФС. Насколько мне известно, лично Александр Дюков заинтересован в возобновлении чемпионата России и будет делать все, чтобы доиграть оставшиеся туры. Того же мнения, по моим данным, руководство РПЛ в лице Сергея Прядкина.
Дюков до последнего не оставит попыток доиграть сезон до конца. С государственными органами уже ведутся консультации о возвращении с 15 мая легионеров. Так, чтобы те прошли карантин в две недели и потом начали подготовку.
Повторю, большинство клубов все еще за то, чтобы окончательно прервать сезон. Их позиция серьезна, но решение принимает РФС. И позиция Дюкова четкая: надо возобновлять чемпионат.
Ладно, останемся без походов на стадион, но хоть по телеку посмотрим, отвлечемся.
В самые тяжелые времена для страны, организовывали футбольные матчи, что бы показать гражданам, что жизнь скоро наладится.
Ладно, останемся без походов на стадион, но хоть по телеку посмотрим, отвлечемся.
В самые тяжелые времена для страны, организовывали футбольные матчи, что бы показать гражданам, что жизнь скоро наладится.