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Агент Сане: «Трансфер Лероя стал бы замечательным событием для „Баварии“»

сегодня, 07:21

Дамир Смолян, агент вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане, высказался за переход своего клиента в «Баварию».

Это было бы замечательным событием для «Баварии» и всей Бундеслиги.

Лерой – игрок, у которого есть амбиции выиграть Лигу чемпионов. Он очень много работает, чтобы реализовать эту мечту. Он будет в форме, когда вернётся на поле после травмы.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане, однако «Манчестер Сити» отказался продавать игрока мюнхенцам за 40 млн евро.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 07:46
А может быть и нет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:45
И комиссионные у агента были бы неплохие.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 07:25
Дженкинса?
beefs
beefs
сегодня в 07:23
это еще как сказать
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