Агент Сане: «Трансфер Лероя стал бы замечательным событием для „Баварии“»

Дамир Смолян, агент вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане, высказался за переход своего клиента в «Баварию».
Это было бы замечательным событием для «Баварии» и всей Бундеслиги.
Лерой – игрок, у которого есть амбиции выиграть Лигу чемпионов. Он очень много работает, чтобы реализовать эту мечту. Он будет в форме, когда вернётся на поле после травмы.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане, однако «Манчестер Сити» отказался продавать игрока мюнхенцам за 40 млн евро.