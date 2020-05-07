Агент Сане: «Трансфер Лероя стал бы замечательным событием для „Баварии“»

Дамир Смолян, агент вингера «Манчестер Сити» , высказался за переход своего клиента в «Баварию».

Это было бы замечательным событием для «Баварии» и всей Бундеслиги.

Лерой – игрок, у которого есть амбиции выиграть Лигу чемпионов. Он очень много работает, чтобы реализовать эту мечту. Он будет в форме, когда вернётся на поле после травмы.