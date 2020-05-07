Спортдиректор «Интер Майами» прокомментировал слухи о Видале и Бэйле

Спортивный директор «Интер Майами» Пол МакДоно прокомментировал слухи о возможном переходе в американский клуб полузащитника «Барселоны» и вингера «Реала» .

Видаль – топ-футболист. Он очень авторитетный профессионал. Но нас связывают со столь многими именами... Когда нам представляется возможность кого-то подписать, мы ей пользуемся.

Некоторые из звучащих имён остаются на уровне слухов. К некоторым у нас есть интерес, но они могут не соответствовать нашим планам или финансовой оценке. Ходит очень много слухов. Это здорово, что с «Интером» связывают столько имён, но мы ищем всего лишь пару недостающих частей пазла.

Конечно, Гарет Бэйл – один из тех, с кем связывали наш клуб. Это исключительный футболист. Я не могу комментировать каждый слух и подтверждать или опровергать его подлинность. Я не могу этого делать, потому что иначе всегда буду отвечать на эти слухи.

Это выдающийся игрок. У нас есть свои списки. И всё, что будет хорошо для клуба и будет соответствовать нашим целям, планам и мотивации, будет иметь продолжение в виде разговора с этими людьми.