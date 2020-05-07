Клопп мог возглавить сборную Мексики вместо «Ливерпуля»

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сегодня, 05:57

Главный тренер «Ливерпуля» после ухода из дортмундской «Боруссии» в 2015 году мог возглавить сборную Мексики. Об этом рассказал бывший директор национальных команд Мексики Гильермо Канту.

Через третьих лиц я спрашивал у Клоппа, заинтересован ли он в том, чтобы возглавить мексиканскую сборную. Его ответ был таков: «Я ценю ваше предложение, большое спасибо, но у меня осталось много дел в клубном футболе, и я хочу поехать в Англию».

Недавно Клопп прокомментировал слух о том, что он лично заинтересован в подписании нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.