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ФИФА может разрешить проводить 5 замен за матч до конца следующего сезона

вчера, 16:49

ФИФА может разрешить командам проводить по 5 замен за встречу.

Это решение позволит игрокам избежать дополнительных травм, потому что соревнования будут доигрываться в сжатые сроки. Клубы получат три временных слота для замен, чтобы избежать лишних пауз в игре. В перерыве матча также можно будет менять футболистов.

Это предложение ФИФА должен утвердить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры в футбол. В случае утверждения это правило может распространиться и на следующий сезон, включая Евро.

АПЛ собирается разрешить командам проводить по пять замен за матч.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:04
да им без разницы))абы доиграли))
VIPded
VIPded
вчера в 18:00
Лишь бы доиграть. Это главное.
SSPZ
SSPZ
вчера в 17:53
Лучший вариант в конкретной ситуации.
13ROS13
13ROS13
вчера в 17:27
Очень разумно.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:06
Как бы потом не в моду вошло.
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
вчера в 16:57
И то правильно!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:55
Чего уж там, 11 замен надо разрешать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:54
Нормальное решение
shlomo
shlomo
вчера в 16:50
Да хоть сколько...давайте уже играть
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