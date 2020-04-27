ФИФА может разрешить проводить 5 замен за матч до конца следующего сезона

ФИФА может разрешить командам проводить по 5 замен за встречу.
Это решение позволит игрокам избежать дополнительных травм, потому что соревнования будут доигрываться в сжатые сроки. Клубы получат три временных слота для замен, чтобы избежать лишних пауз в игре. В перерыве матча также можно будет менять футболистов.
Это предложение ФИФА должен утвердить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры в футбол. В случае утверждения это правило может распространиться и на следующий сезон, включая Евро.
АПЛ собирается разрешить командам проводить по пять замен за матч.