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IFAB внёс поправки в правила офсайда и игры рукой

сегодня, 06:27

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении поправок в правила игры, которые вступят в силу с сезона-2020/21.

В частности, теперь граница при определении игры рукой будет проходить по линии подмышки, а случайное попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением только в том случае, если касание произошло «сразу» перед голом или голевым моментом.


Правило игры рукой

Также были внесены изменения в определение положения вне игры. Теперь, если игрок защищающейся команды намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч достался сопернику, футболист атакующей стороны не будет считаться находящимся в офсайде.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин выразил мнение, что в правило игры рукой необходимо внести поправки.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:15
кто будет и ЧЕМ измерять эту ЛИНИЮ во время матча? Штангенциркулем, микрометром или логарифмической линейкой? Ничего нового, чуть-чуть подправили, типа, работу провели, а так все по старому и даже больше споров теперь будет!
shlomo
shlomo
сегодня в 09:19
Многие судьи так и судили
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 08:57
1. По линии подмышки? Ок. А если рука поднята?
2. Теперь можно умышленно играть рукой? Че за?
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 08:54
поправки нормалёк
112910415
112910415
сегодня в 08:51
будем спорить про :
1." сразу "
2. " намеренно "
Footbolista
Footbolista
сегодня в 08:49, ред.
Примечание к поправке (внизу мелким шрифтом):
Плечо зенитовца длиннее на полметра...
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил ОПС
сегодня в 08:44
Опять же на усмотрение судьи все это.
И тогда все атакующие игроки будут всегда целится в руку защитнику, чтобы пенальти заработать
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:01
По первой поправке можно согласиться, со второй пока - непонятки.
VIPded
VIPded
сегодня в 07:57
Скандалов не оберешься...(((
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:19
Безбородову руки развязали, что хочу то творю.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:17
скоро в гандбол превратят ))))
ОПС
ОПС
сегодня в 07:14, ред.
Опять же на усмотрение судьи все это.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 07:04
Первая поправка однозначно разумна. А вот по второй нужны разъяснения. Вроде и так мяч умышленно сыгранный соперником не приводил к положению "вне игры" игрока нападающей команды. Умышленная игра рукой и так каралась минимум желтой...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:02
Любая рука - нарушение, было бы правильнее.
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 06:53
Отличные поправки, добавят головной боли арбитру.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 06:34
Хорошие изменения, но только для честных судей
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:31
Поздно
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 06:31
Несущественно.
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