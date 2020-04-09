IFAB внёс поправки в правила офсайда и игры рукой

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сегодня, 06:27

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) объявил о внесении поправок в правила игры, которые вступят в силу с сезона-2020/21.

В частности, теперь граница при определении игры рукой будет проходить по линии подмышки, а случайное попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением только в том случае, если касание произошло «сразу» перед голом или голевым моментом.





Также были внесены изменения в определение положения вне игры. Теперь, если игрок защищающейся команды намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч достался сопернику, футболист атакующей стороны не будет считаться находящимся в офсайде.