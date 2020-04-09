IFAB внёс поправки в правила офсайда и игры рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении поправок в правила игры, которые вступят в силу с сезона-2020/21.
В частности, теперь граница при определении игры рукой будет проходить по линии подмышки, а случайное попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением только в том случае, если касание произошло «сразу» перед голом или голевым моментом.
Также были внесены изменения в определение положения вне игры. Теперь, если игрок защищающейся команды намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч достался сопернику, футболист атакующей стороны не будет считаться находящимся в офсайде.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин выразил мнение, что в правило игры рукой необходимо внести поправки.
2. Теперь можно умышленно играть рукой? Че за?
2. Теперь можно умышленно играть рукой? Че за?
1." сразу "
2. " намеренно "
1." сразу "
2. " намеренно "
Плечо зенитовца длиннее на полметра...
Плечо зенитовца длиннее на полметра...