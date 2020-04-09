Правила футбола. Что нового в сезоне-2020/21?

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сегодня, 13:22

«Соккер.ру» желает всем дожить до следующего сезона и вооружает читателей правками в официальных правилах футбола.

Каждый год Международный совет футбольных федераций или IFAB корректирует футбольные правила. В этот раз обошлось без революционных нововведений, но знать о мелочах в любом случае полезно.

Правило №1 — поле для игры

Нововведение: стойки ворот и перекладина могут состоять из комбинации четырех основных разрешенных форм.

В первом футбольном правиле регламентируются условия проведения футбольных матчей: поле, его разметка, флагштоки, ворота. Мы привыкли к металлическим штангам и перекладинам, которые в сечении представляют собой круг, но правила ФИФА не запрещают ставить деревянные ворота, используя четыре разрешенные формы (в разрезе): круг, эллипс, квадрат и прямоугольник. Раньше следовало выполнять всю конструкцию в одном стиле, теперь можно комбинировать: например, квадратные штанги и круглая перекладина. Интересно, решится кто-нибудь на эксперимент?

Правило №10 — определение результата матча

Нововведение: желтые карточки и предупреждения не переносятся в серию пенальти.

Если по ходу матча вратарь или бьющий игрок нарушали правила исполнения пенальти, получили за это предупреждение или желтую карточку (за повторное нарушение), то перед серией пенальти эти проступки обнуляются, и если снова будет допущено нарушение, судья матча начнет с устного предупреждения.

Правило №11 — офсайд

Нововведение:

Если в результате намеренной игры рукой футболиста защищающейся команды мяч достался сопернику, футболист атакующей стороны не будет считаться находящимся в офсайде.

Правило №12 — фолы и нарушения

Нововведения:

- граница между плечом и рукой отныне определяется по нижней части подмышки. Смотрите рисунок:

- непреднамеренная игра рукой атакующего футболиста фиксируется только в том случае, если касание мяча и руки произошло непосредственно перед голом или голевым моментом. Если после случайного попадания мяча в руку мяч прошел некоторое расстояние — игрок протащил его на дриблинге, или был сделан пас/несколько передач, то это не считается преступлением.

- любое нарушение правил (не только прямой фол), которое мешает или останавливает многообещающую атаку будет караться желтой карточкой. Сейчас мы нередко спорим о том, почему арбитры по-разному трактуют срывы опасных атак — где-то дают желтые карточки, а где-то игнорируют. Со следующего сезона наказания за фолы, мешающие развитию опасных атак, ужесточатся, и рефери должны будут наказывать нарушителей без разбора.

- при этом если судья во время развития «многообещающей атаки» вопреки фолу дает атакующей команде продолжить по принципу преимущества или позволяет быстро разыграть штрафной, то желтая карточка нарушителю не дается. Таким образом, правила футбола в очередной раз выступают против «двойного наказания»: или быстро продолжившаяся атака, несмотря на фол, или желтая карточка футболисту, который безуспешно пытался ее сорвать.

- желтой карточкой наказывается футболист, не соблюдающий дистанцию в 4 метра во время «розыгрыша» спорного мяча.

Правило №14 — исполнение пенальти

Нововведения:

- вратарь не будет наказан за нарушение правил во время исполнения пенальти (например, сход с линии до удара), если мяч не попал в цель или угодил в штангу, не коснувшись голкипера. Исключением станут те случаи, когда неправомерные действия вратаря явно повлияли на бьющего.

- после первого нарушения правил во время исполнения пенальти вратарю выносится устное предупреждение. Каждое последующее нарушение карается желтой карточкой. Таким образом, за три заступа за линию до удара во время исполнения одиннадцатиметрового по ходу одного матча (не считая серию пенальти) голкипер заработает красную карточку.

- если правила одновременно нарушают и бьющий игрок, и вратарь, то наказывается бьющий.

Уточнение в протоколе VAR

Внесено важное уточнение в протокол действий видеоассистентов арбитра. VAR может и должен подсказывать рефери в поле о «явных и очевидных ошибках» и «серьезных пропущенных инцидентах». Специалисты у мониторов могут лишь донести до коллеги со свистком эту информацию как факт, но не решение, которое должно быть принято. Главный арбитр сам решает, следует ли инициировать просмотр эпизода. Короче говоря, VAR разрешено давать советы и обращать внимание судьи матча на те или иные моменты, но окончательное решение в 100% случаев остается за главным арбитром.