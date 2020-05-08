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Роберт Морено: «Я знаю, что „Барселона“ хочет вернуть Неймара»

сегодня, 16:44

Главный тренер «Монако» Роберт Морено поделился мнением о возможном возвращении форварда ПСЖ Неймара в «Барселону»:

Я бы вернул Неймара, будь на месте «Барселоны». За них должны играть лучшие футболисты в мире, а Неймар — один из них. Он такой игрок, который может делать разницу.

Также он заставляет играть своих партнеров по команде. Я точно знаю, что «Барселона» хочет вернуть Неймара.

Ранее полузащитник ПСЖ Леандро Паредес заявил, что Неймар в следующем сезоне продолжит выступать за парижский клуб.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:05
два клоуна в команде это будет перебор)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:54
Папа будет против.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:46
Хочет, только очень дёшево.
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