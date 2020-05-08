Роберт Морено: «Я знаю, что „Барселона“ хочет вернуть Неймара»

Главный тренер «Монако» поделился мнением о возможном возвращении форварда ПСЖ Неймара в «Барселону»:

Я бы вернул Неймара, будь на месте «Барселоны». За них должны играть лучшие футболисты в мире, а Неймар — один из них. Он такой игрок, который может делать разницу.

Также он заставляет играть своих партнеров по команде. Я точно знаю, что «Барселона» хочет вернуть Неймара.