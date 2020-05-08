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Суботич: «Всегда будет казаться, что мы слишком рано возобновили сезон»

сегодня, 16:27

Защитник «Униона» Невен Суботич поделился мнением о возобновлении сезона в Бундеслиге с 16 мая:

Для всех это рисковая ситуация. Может показаться, что я критически к этому отношусь. Однако я понимаю, что ситуация сложная для всех. Все хотят оказаться в ситуации, когда не нужно будет ни о чем беспокоиться. Думаю, что это нереально в течение ближайших месяцев.

Когда бы мы ни возобновили сезон, это будет казаться слишком рано. Если бы начали через несколько недель, то это было бы слишком рано, начали бы сейчас -  слишком рано, начали через несколько месяцев — тоже слишком рано.

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Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:38
Перенесут, думаю
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:29
Да лишь бы возобновили...
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