Суботич: «Всегда будет казаться, что мы слишком рано возобновили сезон»

Защитник «Униона» поделился мнением о возобновлении сезона в Бундеслиге с 16 мая:

Для всех это рисковая ситуация. Может показаться, что я критически к этому отношусь. Однако я понимаю, что ситуация сложная для всех. Все хотят оказаться в ситуации, когда не нужно будет ни о чем беспокоиться. Думаю, что это нереально в течение ближайших месяцев.

Когда бы мы ни возобновили сезон, это будет казаться слишком рано. Если бы начали через несколько недель, то это было бы слишком рано, начали бы сейчас - слишком рано, начали через несколько месяцев — тоже слишком рано.