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«Тамбов» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Крыльями Советов»

сегодня, 00:33
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Пресс-служба «Тамбова» после победы команды в матче 22-го тура РПЛ с«Крыльями Советов» (3:0) опубликовала фотографию из раздевалки.

Лучшим игроком матча был признан нападающий тамбовской команды Георгий Мелкадзе, отметившийся забитым голом.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 01:02
Тамбовские волки своё дело сделали с Победой!!!
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