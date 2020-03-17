«Тамбов» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Крыльями Советов»

Пресс-служба «Тамбова» после победы команды в матче 22-го тура РПЛ с«Крыльями Советов» (3:0) опубликовала фотографию из раздевалки.
Лучшим игроком матча был признан нападающий тамбовской команды Георгий Мелкадзе, отметившийся забитым голом.
|Тамбов3 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
Пресс-служба «Тамбова» после победы команды в матче 22-го тура РПЛ с«Крыльями Советов» (3:0) опубликовала фотографию из раздевалки.
Лучшим игроком матча был признан нападающий тамбовской команды Георгий Мелкадзе, отметившийся забитым голом.