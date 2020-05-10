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Эмери: «Себальос – игрок, обладающий превосходными качествами»

сегодня, 14:45

Бывший наставник «Арсенала» Унаи Эмери в общении с AS высказался о полузащитнике «Реала» Даниэле Себальосе, выступающем за «канониров» на правах аренды.

Дани – игрок, обладающий превосходными качествами и невероятным характером. Он хочет добиться успеха. Для «Арсенала» это (аренда Себальоса — ред.) было отличной возможностью на рынке.

Он играл под моим руководством, потом он был травмирован и долгое время отсутствовал. Он восстановился, когда чемпионат возобновится, он, безусловно, вновь продемонстрирует свои способности.  

Отметим, что ранее Эмери высказался о форварде ПСЖ Неймаре, игравшем под его руководством в парижской команде.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:51
Пока не прёт у него
ОПС
ОПС
сегодня в 14:46
Поживем увидим.
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