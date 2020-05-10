Эмери: «Себальос – игрок, обладающий превосходными качествами»

Бывший наставник «Арсенала» в общении с AS высказался о полузащитнике «Реала» , выступающем за «канониров» на правах аренды.

Дани – игрок, обладающий превосходными качествами и невероятным характером. Он хочет добиться успеха. Для «Арсенала» это (аренда Себальоса — ред.) было отличной возможностью на рынке.

Он играл под моим руководством, потом он был травмирован и долгое время отсутствовал. Он восстановился, когда чемпионат возобновится, он, безусловно, вновь продемонстрирует свои способности.