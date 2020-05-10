Кьеллини о травме: «Я лежал на газоне, а Сарри сказал чтобы я доиграл матч»

Защитник «Ювентуса» рассказал о травме крестообразной связки, которую он получил на тренировке летом 2019 года.

Для меня, для Сарри, для «Ювентуса» это стало настоящим ударом. Я травмировал голень и раньше, но никогда не вылетал на такой длительный срок. На пару месяцев – да, но эта травма носит другой характер.

Я помню, как лежал на газоне, а Сарри сказал мне: «Да ладно, Джорджо, это пустяки, встань и доиграй матч».

Я отказался, это было очень неожиданно. У меня было много травм, но таких еще не было.