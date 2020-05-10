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Ван Дейк рассказал о том, как принимал решение перейти в «Ливерпуль»

сегодня, 14:27

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал BT Sport о том, как принимал решение перейти в стан мерсисайдцев.

До принятия решения о переходе в «Ливерпуль» я рассматривал все аспекты жизни [заинтересованных в трансфере] клубов: стиль игры, партнеры по команде, будущее. Город, болельщики – всё должно было стать большой частью в моем решении о переходе в тот или иной клуб.

Думаю, «Ливерпуль» в то время, когда я принимал решение, был правильным выбором. Очевидно, что выход в финал Лиги чемпионов в мои первые полгода в клубе стал большим бонусом и сильно помог мне в развитии.   

Напомним, что ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:55
Раз команде прет, значит верное решение было принято.
beefs
beefs
сегодня в 14:37
он и сейчас актуален
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:28
Сложный путь прошёл...
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