Ван Дейк рассказал о том, как принимал решение перейти в «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» рассказал BT Sport о том, как принимал решение перейти в стан мерсисайдцев.

До принятия решения о переходе в «Ливерпуль» я рассматривал все аспекты жизни [заинтересованных в трансфере] клубов: стиль игры, партнеры по команде, будущее. Город, болельщики – всё должно было стать большой частью в моем решении о переходе в тот или иной клуб.

Думаю, «Ливерпуль» в то время, когда я принимал решение, был правильным выбором. Очевидно, что выход в финал Лиги чемпионов в мои первые полгода в клубе стал большим бонусом и сильно помог мне в развитии.