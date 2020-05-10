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Мусаев: «„Краснодар“ выступает за то, чтобы чемпионат был доигран»

сегодня, 19:51

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что поддерживает идею о возобновлении текущего сезона российской Премьер-Лиги.

Конечно, мы скучаем без футбола и с нетерпением ждем возможности заниматься любимым делом. Наш клуб полностью выступает за то, чтобы чемпионат был доигран.

Каждому футболисту дали домашнее задание, идет процесс контроля. Надеюсь, 3 недели хватит, когда мы соберемся в полном составе. У кого-то есть возможность работать с мячом, совершать пробежки.

Расширение РПЛ до 18 команд? Я не против. Чем больше игр, тем лучше.

Тем временем желание возобновить сезон выразил генеральный секретарь РФС Александр Алаев

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 20:35
В Лигу Чемпионов то хочется.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:22
Каждый адекватный человек за то , чтобы доиграть и все по честному распределить ....
shlomo
shlomo
сегодня в 20:09
Ждем когда возобновится чемп...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:08
Надо доиграть
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:06
За конечно хорошо. но пака о двух концах.
Газпром Арена
Газпром Арена
сегодня в 20:01
Кого-то интересует ваше мнение?
Александр Дюков решит, как лучше для всех
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:00
Правильные слова
drug01
drug01
сегодня в 19:57
Это самое верное решение
97jdk4krxx72
97jdk4krxx72
сегодня в 19:51
Почти все за это выступают.
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