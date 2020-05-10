Мусаев: «„Краснодар“ выступает за то, чтобы чемпионат был доигран»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что поддерживает идею о возобновлении текущего сезона российской Премьер-Лиги.
Конечно, мы скучаем без футбола и с нетерпением ждем возможности заниматься любимым делом. Наш клуб полностью выступает за то, чтобы чемпионат был доигран.
Каждому футболисту дали домашнее задание, идет процесс контроля. Надеюсь, 3 недели хватит, когда мы соберемся в полном составе. У кого-то есть возможность работать с мячом, совершать пробежки.
Расширение РПЛ до 18 команд? Я не против. Чем больше игр, тем лучше.
Тем временем желание возобновить сезон выразил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
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