Мусаев: «„Краснодар“ выступает за то, чтобы чемпионат был доигран»

Старший тренер «Краснодара» заявил, что поддерживает идею о возобновлении текущего сезона российской Премьер-Лиги.

Конечно, мы скучаем без футбола и с нетерпением ждем возможности заниматься любимым делом. Наш клуб полностью выступает за то, чтобы чемпионат был доигран.

Каждому футболисту дали домашнее задание, идет процесс контроля. Надеюсь, 3 недели хватит, когда мы соберемся в полном составе. У кого-то есть возможность работать с мячом, совершать пробежки.