Безуглов: «Ни один российский игрок не заразился, РПЛ можно доиграть»

Глава медицинского комитета РФС и врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о возможности возобновления сезона в РПЛ , приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Ситуация непростая, есть определенные группы риска. РФС и РПЛ прилагают усилия, чтобы чемпионат был возобновлен, идут консультации с ведомствами, РФС принимает максимальные меры. В этой ситуации РФС совместно с профильным ведомством разработал специальный регламент.

На данный момент ни один российский футболист не заразился коронавирусом, можно попытаться доиграть чемпионат, соблюдая все меры безопасности.