Безуглов: «Ни один российский игрок не заразился, РПЛ можно доиграть»

Глава медицинского комитета РФС и врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о возможности возобновления сезона в РПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Ситуация непростая, есть определенные группы риска. РФС и РПЛ прилагают усилия, чтобы чемпионат был возобновлен, идут консультации с ведомствами, РФС принимает максимальные меры. В этой ситуации РФС совместно с профильным ведомством разработал специальный регламент.
На данный момент ни один российский футболист не заразился коронавирусом, можно попытаться доиграть чемпионат, соблюдая все меры безопасности.
Тем временем желание возобновить сезон выразил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Или враги сами себе. Впрочем, и они еще не начали доигрывать...
Или враги сами себе. Впрочем, и они еще не начали доигрывать...