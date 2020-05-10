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Безуглов: «Ни один российский игрок не заразился, РПЛ можно доиграть»

сегодня, 19:44

Глава медицинского комитета РФС и врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о возможности возобновления сезона в РПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Ситуация непростая, есть определенные группы риска. РФС и РПЛ прилагают усилия, чтобы чемпионат был возобновлен, идут консультации с ведомствами, РФС принимает максимальные меры. В этой ситуации РФС совместно с профильным ведомством разработал специальный регламент.

На данный момент ни один российский футболист не заразился коронавирусом, можно попытаться доиграть чемпионат, соблюдая все меры безопасности.

Тем временем желание возобновить сезон выразил генеральный секретарь РФС Александр Алаев

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 20:44
Ну наверно в других странах глупее нас сидят.
Или враги сами себе. Впрочем, и они еще не начали доигрывать...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:36
Скорее всего информация о заражённых не распространяется.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:32
Сплюнь!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:05
Федун может всех заразить.
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:59
При доигрывании есть риск заразиться...а оно вам надо?)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:57
У московских команд и группы аутсайдероа свои интересы. При доигрывании у них есть риск вылететь, а оно им надА?
shlomo
shlomo
сегодня в 19:46
Это очень хорошая новость...даешь футбол!
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