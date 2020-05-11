Ловчев: «Сёмин всегда прав»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поздравил главного тренера «Локомотива» с 73-летием.

Недавно я открыл свой канал на Youtube. Сёмин позвонил: «Тебе сейчас нужны для раскрутки медийные фигуры, я готов приехать».

В одной своей передаче я как раз затронул тему нынешних отношений Сёмина и руководства «Локомотива». И сказал, что вклад Палыча в успехи клуба перевешивает суммарный вклад Смородской, Геркуса и Кикнадзе вместе взятых. И закончил репликой: «Палыч всегда прав!»

Этот человек много сделал для нашего футбола. Из тройки наших самых заслуженных тренеров, которые двигали наш футбол вперед, — Валерий Газзаев, Олег Романцев и Сёмин — до сих пор в строю только Сёмин.

Он работает не для того, чтобы на его счет упали еще какие-то деньги. Он не может без работы, он постоянно хочет доказывать. Не зря на матчах «Локомотива» всегда висит баннер «Палыч — наше все».

Палыч, поздравляю! Здоровья. Ты неугомонный и ты всегда будешь работать на благо нашего футбола.