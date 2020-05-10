Владелец «Велеса»: «Мотивации выступать в ПФЛ у нашего клуба уже нет»

Президент и владелец московского «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал информацию о том, что команда собирается выступать в ФНЛ в следующем сезоне, иначе клуб расформируют, если результаты первенства ПФЛ будут обнулены. «Велес» — лидер дивизиона «Запад».

Да, это так. У нас изначально был настрой играть в ФНЛ , мы к этому шли. Мотивации выступать в ПФЛ уже нет, поэтому мы даже не подавали туда документы на следующий сезон. Потом начался коронавирус — вообще стало непонятно, что дальше будет с текущим первенством. Скажем так: к ФНЛ мы готовимся, к ПФЛ пока нет. После 15 мая будет больше конкретики. Пока карантин, мы даже не можем подать документы на лицензирование для первого дивизиона. Делаем «домашнюю» работу внутри клуба. Есть моменты, которыми нужно заниматься, — стадионом, школой. Мы к этому готовы. Но повторю: надо дождаться вердикта РФС .