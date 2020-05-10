Орлов: «За что „Локомотив“ будет снимать Сёмина? Это неприлично»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» поделился мнением об информации относительно возможной отставки главного тренера «Локомотива» .

Решение расстаться с Сёминым неправильное. Если столько недовольных болельщиков, то что здесь правильного? Клуб и болельщики — это же единое целое. Зачем вообще эту тему подняли? Это делается не так, всё некрасиво. Я даже не хочу говорить о профессионализме Сёмина, который сделал «Локомотив» чемпионом несколько раз. Причём сейчас команда на втором месте, в Лиге чемпионов! Они за что его снимать будут? Ну что это такое? Это неприлично.

Хотя Мещеряков говорит, что не хотят снимать. Может, это фейк. Кикнадзе? Он выполняет приказы Мещерякова. Это несамостоятельная личность. Генеральный директор поставлен на зарплату и просто исполняет волю председателя совета директоров. Он сам говорит, что будут рассматриваться кандидатуры, в том числе Юрия Палыча.