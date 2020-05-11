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Уткин: «Наш футбол имеет шанс больше не быть киселём»

сегодня, 10:06

Футбольный журналист Василий Уткин поддержал потенциальное возобновление РПЛ.

Ну что ж, нам удалось перевернуть ситуацию. Рано говорить, что чемпионат России будет доигран. Есть огромное количество препятствий, в том числе объективных. Но выходящие из тени силы, к этому стремящиеся, совсем не так малы. Это может не получиться. Но важно за это бороться. Так наш футбол имеет шанс больше не быть киселём, которому всё равно, станут его употреблять в пищу или нет, которому достаточно просто пребывать бесформенной кучей. Любительский футбол должен идти следом за профессиональным. Там и так нет публики, облегчённые протоколы выполнимы – в Германии, которая является лидером процесса, всё именно так и происходит.

Мы должны сохранять осторожность, беречь себя и близких, помогая тем самым врачам. Но без деятельного стремления жить нормальной жизнью там, где это возможно, поиска вариантов всё теряет смысл. Простите, если вам видится пафос в моих словах. Его нет. Просто хочется жить.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 10:39
Лично меня мнение жирнотролля Жирноуткина абсолютно не интересует.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:34
Наш футбол обязан жить.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:33
Спорный вопрос) вряд ли имеет)
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