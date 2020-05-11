Жулио Баптиста: «Жалею, что не смог сыграть вместе с Роналду»

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сегодня, 13:53

Бывший полузащитник «Реала» сожалеет о том, что у него не получилось сыграть вместе с в футболке мадридского клуба.

Баптиста покинул «Реал» в 2008 году, отправившись в «Рому», а Роналду переехал в Мадрид в 2009.

К сожалению, у меня не было возможности играть с Криштиану Роналду, я играл только против него. Но он игрок с невероятными физическими качествами, которых я никогда не видел раньше. Он решил покинуть Мадрид [перейти в «Ювентус»], потому что для него появились лучшие обстоятельства, и я предполагаю, что он хотел нового вызова и смены обстановки. После стольких лет игры в «Реале» он доказал, что он один из лучших. Он выиграл все индивидуальные и командные награды.

Ранее Баптиста рассказал о своем периоде игры за «Арсенал».