Евсеев: «Тренеру надо быть психологом»

Главный тренер «Уфы» рассказал о важности психологии в тренировочном процессе.

Тренеру надо быть психологом. Я сейчас не подменяю одно другим, тренер никогда не станет профессиональным психологом, если только не решит сменить профессию. Но если ты хочешь управлять большим коллективом, где все люди амбициозные, где высока конкуренция, то надо уметь и закрутить гайки, и наоборот — поощрить игроков.

Самые простые способы — это дать лишний выходной или быть строже, если пошла серия неудачных матчей. Только не перегнуть палку. Отрицательные эмоции конечного результата не дадут. И если будешь говорить игроку, что он плохой, то ничего не получится. Скажи по-другому: не ты плохой, а ты сыграл плохо.

Это очень интересно: искать подход к игрокам, видеть, как они воспринимают похвалу и критику.