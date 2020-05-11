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Евсеев: «Тренеру надо быть психологом»

сегодня, 11:55

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о важности психологии в тренировочном процессе.

Тренеру надо быть психологом. Я сейчас не подменяю одно другим, тренер никогда не станет профессиональным психологом, если только не решит сменить профессию. Но если ты хочешь управлять большим коллективом, где все люди амбициозные, где высока конкуренция, то надо уметь и закрутить гайки, и наоборот — поощрить игроков.

Самые простые способы — это дать лишний выходной или быть строже, если пошла серия неудачных матчей. Только не перегнуть палку. Отрицательные эмоции конечного результата не дадут. И если будешь говорить игроку, что он плохой, то ничего не получится. Скажи по-другому: не ты плохой, а ты сыграл плохо.

Это очень интересно: искать подход к игрокам, видеть, как они воспринимают похвалу и критику.

Ранее Вадим Евсеев поделился мнением о генеральном директоре «Уфы» Шамиле Газизове.

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ДСА
ДСА
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:57
Вадик на карантине все секреты профессии выдал.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:57
Тренер должен все уметь.
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