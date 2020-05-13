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«Аэрофлот» прекращает сотрудничество с РФС

13 мая 2020, 11:45

Руководство «Аэрофлота» приостановило переговоры о продлении спонсорского соглашения с Российским футбольным союзом (РФС) в связи с ситуацией в авиационной отрасли, вызванной пандемией коронавируса. Ситуацию прокомментировали в службе коммуникаций РФС:

РФС и «Аэрофлот» вели переговоры о партнерстве после окончания контракта в августе 2018 года. Однако на данный момент из-за ситуации в авиационной отрасли они приостановлены.

В свою очередь телеграм-канал Baza сообщает, что генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев не стал заключать новый контракт с РФС на общую сумму 30 млн рублей. Авиакомпания собиралась выплатить эту сумму за девять месяцев, но из-за коронавируса перевозчик отказался от сотрудничества.

Ранее стало известно, что ЦСКА и «Аэрофлот» могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
13 мая в 17:04
всё логично: продолжим вкладывать в мю и гильзенкирхен,на ... нам свой футбол развивать!
Армейская душа
Армейская душа ответ Тiпа Тралi-Валi (раскрыть)
13 мая в 13:34
Ну это только во снах Миллера
Армейская душа
Армейская душа
13 мая в 13:33
Оказывается - всё просто, Аэрофлот вообще прекращает сотрудничество с РФС, а не конкретно с ЦСКА
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
13 мая в 13:04
Одни убытки от коней и в целом РФС. Надоел Аэрофлоту этот бюджетный клуб. Только Зенит прибыльный клуб.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Zzangoose_736 (раскрыть)
13 мая в 12:50
Там хоть какой то навар светит, а от РФС одни убытки. У нас только Газпром убытки не считает. На "не профильный актив" под названием зенит со времен прихода туда Миллера ввалено уже больше миллиарда евро. И нормуль!
112910415
112910415
13 мая в 12:43
то ли ещё будет ...
Zzangoose_736
Zzangoose_736
13 мая в 12:41
А отказаться от партнерства с четой Симоньян и Кеосаян на 300 лямов в год они не хотят?
particular
particular
13 мая в 12:34
Значит, теперь для покрытия дыры в бюджете, РФС взвинтит штрафы с клубов и тренеров..:)) Государственный подход..:)
viv
viv
13 мая в 12:25
Это очень плохо......
Vladimir808
Vladimir808
13 мая в 12:12
Печально.(
Но это только начало, кризис впереди.
oFANATo
oFANATo
13 мая в 12:04
Ну вот, а вчера писали что Аэрофлот может не продлить контракт с ЦСКА.

А тут и РФС в пролете.
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 12:01
возможно и так))
s9h8e2e9cyt2
s9h8e2e9cyt2
13 мая в 11:46
Экипаж прощается с вами, приятного полёта!
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