«Аэрофлот» прекращает сотрудничество с РФС

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13 мая 2020, 11:45

Руководство «Аэрофлота» приостановило переговоры о продлении спонсорского соглашения с Российским футбольным союзом ( РФС ) в связи с ситуацией в авиационной отрасли, вызванной пандемией коронавируса. Ситуацию прокомментировали в службе коммуникаций РФС :

РФС и «Аэрофлот» вели переговоры о партнерстве после окончания контракта в августе 2018 года. Однако на данный момент из-за ситуации в авиационной отрасли они приостановлены.

В свою очередь телеграм-канал Baza сообщает, что генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев не стал заключать новый контракт с РФС на общую сумму 30 млн рублей. Авиакомпания собиралась выплатить эту сумму за девять месяцев, но из-за коронавируса перевозчик отказался от сотрудничества.