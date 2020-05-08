РФС и ДФЛ запустили проект ко Дню Победы

В канун 75-летия Дня Победы РФС совместно с Детской футбольной лигой запустил специальную страницу с историями о родственниках футболистов сборной России.
На странице можно узнать подробности того, как уходили на фронт и воевали родные игроков национальной и молодежной сборных России Александра Головина, Магомеда Оздоева, Антона Миранчука, Алексея Миранчука, Федора Чалова, Александра Соболева, Наиля Умярова и Матвея Сафонова.
Защитник сборной России и питерского «Зенита» Юрий Жирков давно увлекается темой Великой Отечественной войны. Специально перед юбилеем Победы он рассказал о своей коллекции артефактов, любимой детской книге о войне и самом запоминающемся дне рождения на полигоне. Историк Юрий Лукосяк поделился неизвестными фактами о футболе во время Великой Отечественной войны.
9 мая на странице также появится видеопоздравление с праздником от главного тренера национальной сборной России Станислава Черчесова.
Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко присоединился к международной акции «Сад памяти».