РФС и ДФЛ запустили проект ко Дню Победы

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сегодня, 22:15

В канун 75-летия Дня Победы РФС совместно с Детской футбольной лигой запустил специальную страницу с историями о родственниках футболистов сборной России.

На странице можно узнать подробности того, как уходили на фронт и воевали родные игроков национальной и молодежной сборных России , , , , , , и .

Защитник сборной России и питерского «Зенита» давно увлекается темой Великой Отечественной войны. Специально перед юбилеем Победы он рассказал о своей коллекции артефактов, любимой детской книге о войне и самом запоминающемся дне рождения на полигоне. Историк Юрий Лукосяк поделился неизвестными фактами о футболе во время Великой Отечественной войны.

9 мая на странице также появится видеопоздравление с праздником от главного тренера национальной сборной России .

Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко присоединился к международной акции «Сад памяти».