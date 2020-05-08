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Восемь клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ

сегодня, 17:32

В случае досрочного завершения РПЛ, РФС рассматривает вариант с проведением дополнительного турнира за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

Как сообщается, участие в турнире примут четыре клуба РПЛ: «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ахмат», и четыре команды из ФНЛ: «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».

Матчи будут проводиться в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за пандемии коронавируса. Команды проведут друг с другом по одному или два матча. Четыре лучшие команды будут выступать в РПЛ в следующем сезоне.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 18:29
Хорошая идея👍
VIPded
VIPded
сегодня в 18:28
Как вариант норм...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:23
Вместо Крыльев спартак и пусть бьются.
Pevandr
Pevandr
сегодня в 18:13
Если бы там был спартак, то проводить стоило бы.
VAN ARM
VAN ARM ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:13
согласен)) у нас возможно всё))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 18:11
Ну ведь есть замыслы, а мы их комментируем...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:10
Спортивный принцип должен быть саблюден. Резину долго будут помнить, если чё). Офицер Булыкин, надеюсь не будет новогодней ёлкой в этом важном событии).
berda2003
berda2003
сегодня в 18:10
сначала весь состав рфс отправить на Чукотку, Магадан и Камчатку. Пусть изолируются, ч/з месяц приедут команды. В рфс коронавирус поражает пустые головы, есть много места, т.к. мозгов нет.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:06
А что Спартак заранее вылетает ?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:02
А что за регион такой волшебный? Камчатка?
particular
particular
сегодня в 18:02, ред.
Любой из участников может отказаться от участия и тем самым подорвать основы нововведения... Изначально, сезон начинали играть в одних турнирах, а впрягаться в другой, да ещё и с неизвестными перспективами и вполне возможным ухудшением условий, - повод законно взбрыкнуть... Так себе вариантик..:))
VAN ARM
VAN ARM ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:59
не думаю что их фантазии так далеко идут))
viv
viv
сегодня в 17:55
Игнашевич и Торпедо будут рады....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:54, ред.
Чего только не взбредет в голову во время коронавируса...)).
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:47
Тут половина За, половина Против.
Faustello
Faustello
сегодня в 17:47
Пусть все играют, дормоеды, бабки бюджетные получили - играйте сцуки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 17:47
Так думаю, команды из вышки и Химки с Ротором это не устроит. Они вслучае завершения будут в ПЛ. Всё затеяно для Москвы и Подмосковья.
Кста, а интересно бы получилось, если в результате турнира поднялись бы «Химки», «Чертаново» и «Торпедо» (четвёртый до фонаря. Половина РПЛ составили бы Москва и пригороды...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:37
чем дальше тем больше фантазий))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:36
Интересный турнир получится если примут такое решение. Большой интерес вызовет
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:35
Неплохой вариант.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 17:34
Флаг в руки
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