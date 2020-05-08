Восемь клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ

В случае досрочного завершения РПЛ, РФС рассматривает вариант с проведением дополнительного турнира за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.
Как сообщается, участие в турнире примут четыре клуба РПЛ: «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ахмат», и четыре команды из ФНЛ: «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».
Матчи будут проводиться в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за пандемии коронавируса. Команды проведут друг с другом по одному или два матча. Четыре лучшие команды будут выступать в РПЛ в следующем сезоне.
Кста, а интересно бы получилось, если в результате турнира поднялись бы «Химки», «Чертаново» и «Торпедо» (четвёртый до фонаря. Половина РПЛ составили бы Москва и пригороды...
Кста, а интересно бы получилось, если в результате турнира поднялись бы «Химки», «Чертаново» и «Торпедо» (четвёртый до фонаря. Половина РПЛ составили бы Москва и пригороды...