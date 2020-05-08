Восемь клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ

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сегодня, 17:32

В случае досрочного завершения РПЛ , РФС рассматривает вариант с проведением дополнительного турнира за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

Как сообщается, участие в турнире примут четыре клуба РПЛ : «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ахмат», и четыре команды из ФНЛ : «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».