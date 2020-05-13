ГлавнаяНовости

Сенников: «Признавать „Зенит“ чемпионом досрочно несправедливо»

13 мая 2020, 10:44

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможное возобновление чемпионата России.

Нужно ли признавать «Зенит» чемпионом, если сезон завершится досрочно? Есть еще вариант: вообще никого не называть чемпионом и просто формально распределить места для определения путевок в еврокубки. Я думаю, признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, потому что конкуренты еще могут догнать его по таблице.

Петербуржцы сами будут не рады такого исходу? Возможно, у них действительно останется какой-то осадок. Конечно, настоящее чемпионство завоевываться на футбольном поле. А становиться чемпионом дома на карантине совсем не так радостно.

От чего зависит решение доиграть сезон? Он решения президента страны. Если он скажет, что нельзя проводить массовые мероприятия, допустим, до 1 сентября, тогда РПЛ и РФС будут вынуждены закончить сезон досрочно. Но если президент даст добро, тогда другое дело. У нас чемпионат можно доиграть за четыре недели, или как максимум за пять.

Все новости
Тихонов: «Остановка ФНЛ — это форс-мажор»
Сегодня, 00:04 Комментарии4
Юран — о завершении сезона в ФНЛ: «Спортивный принцип был соблюдён»
Вчера, 23:36 Комментарии4
Спортдир «Балтики»: «Почему о низшие лиги вытерли ноги в очередной раз?»
Вчера, 23:03 Комментарии5
Радимов: «Решение возобновить РПЛ охренительное! Снимаю шляпу перед РФС»
Вчера, 22:34 Комментарии5
Агент Гурцкая: «Никакого отношения к назначению Николича в „Локо“ не имею»
Вчера, 21:38 Комментарии4
Евсеев: «15 мая назову днём российского футбола! Болельщики заждались»
Вчера, 20:52 ФотоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
tuman960
tuman960 ответ oFANATo (раскрыть)
13 мая в 21:02
ну так московский Гинер оплошал ,мышей не ловит и денэг нет!!Надо же разбавить РФС ,а то там одна московская шелупонь никак насытится не может-ворует и ворует!!!А на счет спортивного принципа -не вам о нём говорить!!Ваш принцип -заплатил и получил всё что хочешь и главное другим не дать!!!Чем то с хохлами схожь(те правда даже платить не хотят)!!!
oFANATo
oFANATo ответ tuman960 (раскрыть)
13 мая в 13:01
В том то и дело.

Не зря же Питерского Дюкова протащили в РФС

Объявит зенит кабинетным чемпионом не по спортивному принципу.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
13 мая в 12:33
Как можно "присвоить" чемпионство в недоигранном турнире? Это противоречит сути турнирного соревнования. Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать не состоявшимся. Как в Нидерландах. А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА.
Литейный 4
Литейный 4
13 мая в 12:32
Надо доигрывать, а то почтальоны высоко сидят, аж на 4 месте. Гыгыгы
viv
viv
13 мая в 12:28
Признавать глупо.....должен быть спортивный принцип....
tuman960
tuman960 ответ oFANATo (раскрыть)
13 мая в 12:19, ред.
конечно в кабинете Гинера было удобнее!!!
tuman960
tuman960 ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
13 мая в 12:18
а ты за всю страну не говори!!!
Pevandr
Pevandr
13 мая в 11:41, ред.
Можно объявить цска, если Стельмах постарается или пердивный спартак как в 90-е.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
13 мая в 11:40
Вся страна против такого назначения чемпиона.
oFANATo
oFANATo
13 мая в 11:37
Сенников прав на все 100%

РПЛ не нужен чемпион объявленный в кабинете Дюкова
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 11:17
вот если не станут это будет громко)))
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 11:12
Гену Орлова инфаркт схватит.
КЭТиК
КЭТиК
13 мая в 11:09
Несправедливо, но по факту вероятность близка к 100 процентам.
ys3qakg3stx2
ys3qakg3stx2
13 мая в 10:46
Расформировать будет правильнее
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100