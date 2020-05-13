Сенников: «Признавать „Зенит“ чемпионом досрочно несправедливо»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможное возобновление чемпионата России.
Нужно ли признавать «Зенит» чемпионом, если сезон завершится досрочно? Есть еще вариант: вообще никого не называть чемпионом и просто формально распределить места для определения путевок в еврокубки. Я думаю, признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, потому что конкуренты еще могут догнать его по таблице.
Петербуржцы сами будут не рады такого исходу? Возможно, у них действительно останется какой-то осадок. Конечно, настоящее чемпионство завоевываться на футбольном поле. А становиться чемпионом дома на карантине совсем не так радостно.
От чего зависит решение доиграть сезон? Он решения президента страны. Если он скажет, что нельзя проводить массовые мероприятия, допустим, до 1 сентября, тогда РПЛ и РФС будут вынуждены закончить сезон досрочно. Но если президент даст добро, тогда другое дело. У нас чемпионат можно доиграть за четыре недели, или как максимум за пять.
Не зря же Питерского Дюкова протащили в РФС
Объявит зенит кабинетным чемпионом не по спортивному принципу.
Не зря же Питерского Дюкова протащили в РФС
Объявит зенит кабинетным чемпионом не по спортивному принципу.
РПЛ не нужен чемпион объявленный в кабинете Дюкова
РПЛ не нужен чемпион объявленный в кабинете Дюкова