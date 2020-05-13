Евсеев: «Нет вкуснее шампанского, чем шампанское из кубка»

Главный тренер «Уфы» вспомнил, что сегодня должен был состояться матч финала Кубка России.

Сегодня должен был пройти финал Кубка России. Екатеринбург, красавец-стадион, атмосфера праздника... Надеюсь, в этом году Кубок все равно будет разыгран. Все привыкли, что в майские дни обязательно есть все это: хороший матч, Кубок у поля, салют в честь победителя, шампанское в раздевалке.

Написал и сразу вспомнился тот вкус шампанского. Праздничный напиток. Новый год, свадьба, день рождения. Но нет вкуснее шампанского, чем шампанское из кубка. Даже самое простое (администраторы люди суеверные, до матча могут не купить, чтобы не сглазить), купленное второпях, становится лучшим в мире.

Впервые попробовал его в «Спартаке». Перешёл в «Локомотив» и тоже выигрывал с клубом Кубок и чемпионат. Было весело, брызги радости по всей раздевалке. Счастье от того, что твоя команда лучшая.