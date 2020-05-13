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Евсеев: «Нет вкуснее шампанского, чем шампанское из кубка»

13 мая 2020, 10:12

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил, что сегодня должен был состояться матч финала Кубка России.

Сегодня должен был пройти финал Кубка России. Екатеринбург, красавец-стадион, атмосфера праздника... Надеюсь, в этом году Кубок все равно будет разыгран. Все привыкли, что в майские дни обязательно есть все это: хороший матч, Кубок у поля, салют в честь победителя, шампанское в раздевалке.

Написал и сразу вспомнился тот вкус шампанского. Праздничный напиток. Новый год, свадьба, день рождения. Но нет вкуснее шампанского, чем шампанское из кубка. Даже самое простое (администраторы люди суеверные, до матча могут не купить, чтобы не сглазить), купленное второпях, становится лучшим в мире.

Впервые попробовал его в «Спартаке». Перешёл в «Локомотив» и тоже выигрывал с клубом Кубок и чемпионат. Было весело, брызги радости по всей раздевалке. Счастье от того, что твоя команда лучшая.

Ранее Вадим Евсеев рассказал о важности психологии в тренировочном процессе.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 мая в 15:39
Забудь. Везде коронавирус.
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 12:03
возможно и так)) но есть сомнения))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
13 мая в 11:43
Точно - «Нет вкуснее шампанского, чем шампанское из кубка»
oFANATo
oFANATo
13 мая в 11:39
Такое шампанское не всем достается
112910415
112910415
13 мая в 10:20
многим никогда не достаётся вкусного шампанского ...
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