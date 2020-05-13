«Ювентус» ввёл потолок зарплат, Погба не вписывается в рамки

Daily Mail сообщает, что «Ювентус» ввёл потолок зарплат из-за тяжелого финансового кризиса на фоне пандемии коронавируса.
Теперь туринский клуб будет платить своим футболистам не более 10 млн евро за сезон, чтобы сэкономить деньги.
Ранее «Юве» претендовал на возвращение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Однако теперь возвращение футболиста, судя по всему, не состоится. В настоящее время Погба зарабатывает более 15 млн евро в МЮ.
Ведь все знают что цыгане дормоеды.
Ведь все знают что цыгане дормоеды.