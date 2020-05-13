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«Ювентус» ввёл потолок зарплат, Погба не вписывается в рамки

13 мая 2020, 14:21

Daily Mail сообщает, что «Ювентус» ввёл потолок зарплат из-за тяжелого финансового кризиса на фоне пандемии коронавируса. 

Теперь туринский клуб будет платить своим футболистам не более 10 млн евро за сезон, чтобы сэкономить деньги. 

Ранее «Юве» претендовал на возвращение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Однако теперь возвращение футболиста, судя по всему, не состоится. В настоящее время Погба зарабатывает более 15 млн евро в МЮ.

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Ruslan3132
Ruslan3132
14 мая в 18:36, ред.
Молодцы если так. Такой потолок должен быть во всех клубах без исключения. И это грязными, налоги пусть сами платят. Нездоровая тема, когда ЗП Месси равна годовому бюджету среднего клуба. Ни один футболист не заслуживает получать более 5-6млн чистыми. Остальное пусть на рекламе добирают если смогут.
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 18:56
Зулуса отправить на историческую родину.
BESTJuventus21
BESTJuventus21
13 мая в 18:48
желтушники уже сами новости придумывают
Рома Олейник
Рома Олейник
13 мая в 17:48
М-да, и ни слова про роналду. И у него теперь зарплата 10 лямов будет? 😊
4RT
4RT
13 мая в 17:46
На прокрустово ложе его!
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 17:23
надо будет впишут)))
Санчо Панса
Санчо Панса
13 мая в 16:24
Бывает и такое, оказывается! Ладно, может оно и к лучшему для Ювентуса, что Погба к ним не вернется спустя 5 лет.
Бесполезность 51
Бесполезность 51
13 мая в 15:43
Продать бесполезного покорителя Сассуол - сразу 35 млн освободится. Только кому нафиг нужен состарившийся, ограниченный замыкатель - симулянт?
VIPded
VIPded
13 мая в 15:27
Кристинка вписалась?)))
Legend 6
Legend 6 ответ cevin cigan (раскрыть)
13 мая в 15:21
А тренером цыгана поставить.
Ведь все знают что цыгане дормоеды.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
13 мая в 14:52
Надеюсь, судей внесли под потолок?
cevin cigan
cevin cigan
13 мая в 14:50
Собрать бы в кучу сех халявщиков - дармоедов и в утиль! Там бы классная компания собралась с погбунами,гольфистами прочими барсуками.
shlomo
shlomo
13 мая в 14:50
Все...продавать нафик...
dimagas2
dimagas2
13 мая в 14:40
Погбуна вписать можно только в парикмахерскую))
ДСА
ДСА
13 мая в 14:33
Придется лечиться в Манчестер Юнайтед и дальше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 14:30
Значит нефик делать. А дайвер вписывается?
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 14:27
Погба никуда не вписывается.
ОПС
ОПС
13 мая в 14:24
Большие аппетиты, однако.
f7fs2tcf2567
f7fs2tcf2567
13 мая в 14:23
Все претензии в Ухань
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