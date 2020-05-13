«Ювентус» ввёл потолок зарплат, Погба не вписывается в рамки

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13 мая 2020, 14:21

Daily Mail сообщает, что «Ювентус» ввёл потолок зарплат из-за тяжелого финансового кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Теперь туринский клуб будет платить своим футболистам не более 10 млн евро за сезон, чтобы сэкономить деньги.