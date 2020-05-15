Карп: «„Уфа“ будет готова к возобновлению сезона в РПЛ на сто процентов»

1589567330

вчера, 21:28

Полузащитник «Уфы» прокомментировал новость о возобновлении чемпионата и Кубка России.

Новость о возобновлении чемпионата лично меня радует. Мы будем готовы на сто процентов. Тем более у нас будет время на подготовку.

Также Карп рассказал о самом памятном матче за свою карьеру и за «Уфу»:

Самый запоминающийся матч — это в прошлом году за сборную Молдовы против Франции. Хоть мы и проиграли, но дали бой чемпионам мира. А за «Уфу» — это домашний матч с «Зенитом», когда победили.