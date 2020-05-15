Карп: «„Уфа“ будет готова к возобновлению сезона в РПЛ на сто процентов»

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп прокомментировал новость о возобновлении чемпионата и Кубка России.
Новость о возобновлении чемпионата лично меня радует. Мы будем готовы на сто процентов. Тем более у нас будет время на подготовку.
Также Карп рассказал о самом памятном матче за свою карьеру и за «Уфу»:
Самый запоминающийся матч — это в прошлом году за сборную Молдовы против Франции. Хоть мы и проиграли, но дали бой чемпионам мира. А за «Уфу» — это домашний матч с «Зенитом», когда победили.
РПЛ возвращается, что думаешь по этому поводу? Команда успеет подготовиться?#ОдинДеньсКарпом pic.twitter.com/LT0N4nTvil— ФК УФА (@UfaFc) May 15, 2020