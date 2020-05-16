ГлавнаяНовости

Защитник «Баварии» Ричардс: «Роббен всегда требовал совершенства»

сегодня, 08:41

Защитник второй команды «Баварии» Крис Ричардс рассказал о своих тренировках с бывшим вингером мюнхенцев Арьеном Роббеном.

Был мой второй день в «Баварии». На тренировке я был в паре с Арьеном Роббеном. Он всегда хочет совершенства. Если ты отдашь передачу в метре от него, он будет недоволен.

Однажды я отдал ему несколько пасов подряд под неудобную ногу. Он сразу же начал кричать на меня: «Сконцентрируйся, ты должен делать это лучше». Я испугался. Роббен классный, так что мало кто может сказать, что он кричал на них.

Ранее появились слухи о том, что Роббен может возобновить игровую карьеру.

Все новости
Иньяки Уильямс: «Месси мог бы играть за „Атлетик“, если бы был баском»
Сегодня, 13:29 Комментарии4
Гнабри: «Мертезакер похож на дружелюбного Шварценеггера»
Сегодня, 13:20 Комментарии2
Моратти: «Мне очень нравится работа Конте в „Интере“»
Сегодня, 13:12 Комментарии2
Карневали: «Если Серия А потерпит неудачу, то вся система станет пылью»
Сегодня, 12:59 Комментарии5
Кьеллини: «Харизма Моуриньо изменила наш вид спорта»
Сегодня, 12:56 Комментарии4
Ройс: «Я хочу выиграть чемпионат Германии, шанс всё еще есть»
Сегодня, 12:05 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 12:28
Согласен! Но я имел в виду , что если исключить хотя бы половину травм , то сколько он мог наворотить ещё)))
NGYRZ
NGYRZ ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 10:40
Он и с травмами был лучшим. А как тащил молодую голландию на ЧМ2014, это было что-то!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:12
а как ещё салаг учить)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:04
Если бы не травматичность, то Роббен лучшим мог быть.
beefs
beefs
сегодня в 08:44
такие они звезды
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100