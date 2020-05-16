Защитник «Баварии» Ричардс: «Роббен всегда требовал совершенства»

Защитник второй команды «Баварии» рассказал о своих тренировках с бывшим вингером мюнхенцев .

Был мой второй день в «Баварии». На тренировке я был в паре с Арьеном Роббеном. Он всегда хочет совершенства. Если ты отдашь передачу в метре от него, он будет недоволен.

Однажды я отдал ему несколько пасов подряд под неудобную ногу. Он сразу же начал кричать на меня: «Сконцентрируйся, ты должен делать это лучше». Я испугался. Роббен классный, так что мало кто может сказать, что он кричал на них.