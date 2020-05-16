Гиггз о Матондо: «Я сразу увидел в нем огромный потенциал»

Тренер национальной сборной Уэльса высоко оценил игровые качества форварда «Шальке» .

19-летний нападающий выступает за сборную Уэльса под руководством Гиггза и уже успел провести 4 матча за национальную команду в таком юном возрасте. Слухи связывают Рабби с переходом в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается, «красные дьяволы» видят в Матондо альтернативу .

Я был немного удивлен, когда он перешел в «Шальке», но он очень талантлив. Если он будет настолько успешным, как Санчо, я буду счастлив.

Он был действительно хорош с нами в Албании [последняя игра сборной Уэльса в ноябре]. Я сразу увидел в нем огромный потенциал, когда пригласил его в сборную. Он, как и Дэниел Джеймс [полузащитник МЮ и партнер Матондо по сборной Уэльса], очень быстрый игрок.

Очевидно, что ему нужно развиваться. Но он талантливый игрок, который может доставить много хлопот обороне соперника.