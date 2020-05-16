ГлавнаяНовости

Гиггз о Матондо: «Я сразу увидел в нем огромный потенциал»

сегодня, 09:44

Тренер национальной сборной Уэльса Райан Гиггз высоко оценил игровые качества форварда «Шальке» Рабби Матондо.

19-летний нападающий выступает за сборную Уэльса под руководством Гиггза и уже успел провести 4 матча за национальную команду в таком юном возрасте. Слухи связывают Рабби с переходом в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается, «красные дьяволы» видят в Матондо альтернативу Джейдону Санчо.

Я был немного удивлен, когда он перешел в «Шальке», но он очень талантлив. Если он будет настолько успешным, как Санчо, я буду счастлив.

Он был действительно хорош с нами в Албании [последняя игра сборной Уэльса в ноябре]. Я сразу увидел в нем огромный потенциал, когда пригласил его в сборную. Он, как и Дэниел Джеймс [полузащитник МЮ и партнер Матондо по сборной Уэльса], очень быстрый игрок.

Очевидно, что ему нужно развиваться.  Но он талантливый игрок, который может доставить много хлопот обороне соперника.

Все новости
Иньяки Уильямс: «Месси мог бы играть за „Атлетик“, если бы был баском»
Сегодня, 13:29 Комментарии4
Гнабри: «Мертезакер похож на дружелюбного Шварценеггера»
Сегодня, 13:20 Комментарии2
Моратти: «Мне очень нравится работа Конте в „Интере“»
Сегодня, 13:12 Комментарии2
Карневали: «Если Серия А потерпит неудачу, то вся система станет пылью»
Сегодня, 12:59 Комментарии5
Кьеллини: «Харизма Моуриньо изменила наш вид спорта»
Сегодня, 12:56 Комментарии4
Ройс: «Я хочу выиграть чемпионат Германии, шанс всё еще есть»
Сегодня, 12:05 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:46
очень хорошо смотрел значит))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100