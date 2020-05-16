Кьеллини: «Лига чемпионов? Мы всегда были близки к победе»

Капитан «Ювентуса» рассказал о неудачной попытке покорить Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Лига чемпионов? Мы всегда были близки к победе, но проигрывали отличным командам. В прошлом году, возможно, это была больше наша вина, чем в предыдущие годы, потому что против «Аякса», несмотря на множество отличных игроков в их команде, все зависело от нас. Вам нужно обыгрывать «Аякс», если вы хотите выиграть Лигу чемпионов.