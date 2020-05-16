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Кьеллини: «Лига чемпионов? Мы всегда были близки к победе»

сегодня, 09:15

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о неудачной попытке покорить Лигу чемпионов в прошлом сезоне. 

Лига чемпионов? Мы всегда были близки к победе, но проигрывали отличным командам. В прошлом году, возможно, это была больше наша вина, чем в предыдущие годы, потому что против «Аякса», несмотря на множество отличных игроков в их команде, все зависело от нас. Вам нужно обыгрывать «Аякс», если вы хотите выиграть Лигу чемпионов. 

Ранее Кьеллини поделился мнением о своем товарище по команде центрбеке Матийсе де Лигте.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 11:27
судьи мешали
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 10:26
Всегда, особенно когда от молодежи из Аякса вылетали
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:46
это проклятие какое то))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:17
Близки но не побеждали
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