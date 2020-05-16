Бернарду Силва: «Гвардиола – один из лучших тренеров в истории»

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сегодня, 08:52

Полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что наставник «горожан» является одним из лучших тренеров в истории футбола.

Он один из лучших тренеров в истории. Это здорово, что он с нами.

Также Силва высказался о влиянии Гвардиолы на результаты и игру «Манчестер Сити».

Это можно увидеть по результатам, по титулам, которые мы выиграли за последние три сезона. С момента моего прихода в команду мы выиграли много трофеев. Но дело не только в этом, также важно то, как мы играем. Мы думаем, что наши болельщики получают удовольствие от нашего стиля – мы действуем в атакующем ключе, создаем моменты, забиваем голы и показываем привлекательную игру.

Отметим, что Силва также поделился мнением о партнере по сборной Португалии – нападающем Криштиану Роналду.