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Бернарду Силва: «Гвардиола – один из лучших тренеров в истории»

сегодня, 08:52

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола является одним из лучших тренеров в истории футбола.

Он один из лучших тренеров в истории. Это здорово, что он с нами.

Также Силва высказался о влиянии Гвардиолы на результаты и игру «Манчестер Сити».

Это можно увидеть по результатам, по титулам, которые мы выиграли за последние три сезона. С момента моего прихода в команду мы выиграли много трофеев. Но дело не только в этом, также важно то, как мы играем. Мы думаем, что наши болельщики получают удовольствие от нашего стиля – мы действуем в атакующем ключе, создаем моменты, забиваем голы и показываем привлекательную игру.

Отметим, что Силва также поделился мнением о партнере по сборной Португалии – нападающем Криштиану Роналду.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:11
не думаю что будет много возражений этому))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:59
Спору нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:53
Это точно. Но один из...
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