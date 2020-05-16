Фред: «Мы хотим, чтобы Погба остался в МЮ»

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сегодня, 14:59

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред в общении с Esporte Interativo заявил, что игроки «красных дьяволов» хотят, чтобы хавбек остался в команде.

Погба — отличный игрок. Люди, которые ежедневно находятся рядом с ним здесь, знают это. Все, кто видел его игру и следил за последним чемпионатом мира, понимают, что он является отличным игроком. Конечно, мы хотим, чтобы он остался, потому что он многое даст команде.