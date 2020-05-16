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Фред: «Мы хотим, чтобы Погба остался в МЮ»

сегодня, 14:59

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред в общении с Esporte Interativo заявил, что игроки «красных дьяволов» хотят, чтобы хавбек Поль Погба остался в команде.

Погба — отличный игрок.  Люди, которые ежедневно находятся рядом с ним здесь, знают это. Все, кто видел его игру и следил за последним чемпионатом мира, понимают, что он является отличным игроком. Конечно, мы хотим, чтобы он остался, потому что он многое даст команде.

Отметим, по слухам, к Погба проявляют интерес «Реал» и «Ювентус». Кроме того, сообщалось, что игрок может перейти в ПСЖ.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:23
Пошутил....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:18
Мы хотим чтобы Погба ушел и прихватил с собой Фреда.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:06
Фред , Погба - это вред!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 15:05
Большой мусор отвлекает от других проблем.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:04
Каким местом думает Фред? Нахрена он нужен.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 15:03
А Погбун что хочет?Ну кроме новых причесок по 5 раз в день))
drug01
drug01
сегодня в 15:03
Желание хорошее удачи
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