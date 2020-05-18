Селюк: «Сёмин мешал бы Мещерякову грабить „Локомотив“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своем твиттере рассказал, почему руководители «Локомотива» давно пытались убрать главного тренера Юрия Сёмина:
Мещеряков был под следствием по баскетбольному «Локомотив-Кубань», Геркус под следствием по футбольному «Локомотиву», Кикнадзе должен быть под следствием по Самохвалову. Ну и компания рулит «Локомотивом»! Понятно, что Сёмин с орденом Александра Невского в эту компанию не вписывается.
Мещеряков, который странным образом избежал уголовной ответственности при разграблении баскетбольного «Локо-Кубань», сейчас хочет грабить и ФК «Локомотив» Москва. А Сёмин ему мешает. Удивляет Белозеров, который себе в помощники выбрал вора и хапугу. Позор.