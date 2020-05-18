Селюк: «Сёмин мешал бы Мещерякову грабить „Локомотив“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своем твиттере рассказал, почему руководители «Локомотива» давно пытались убрать главного тренера :

Мещеряков был под следствием по баскетбольному «Локомотив-Кубань», Геркус под следствием по футбольному «Локомотиву», Кикнадзе должен быть под следствием по Самохвалову. Ну и компания рулит «Локомотивом»! Понятно, что Сёмин с орденом Александра Невского в эту компанию не вписывается.