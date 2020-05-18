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Селюк: «Сёмин мешал бы Мещерякову грабить „Локомотив“»

сегодня, 11:26

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своем твиттере рассказал, почему руководители «Локомотива» давно пытались убрать главного тренера Юрия Сёмина:

Мещеряков был под следствием по баскетбольному «Локомотив-Кубань», Геркус под следствием по футбольному «Локомотиву», Кикнадзе должен быть под следствием по Самохвалову. Ну и компания рулит «Локомотивом»! Понятно, что Сёмин с орденом Александра Невского в эту компанию не вписывается.

Мещеряков, который странным образом избежал уголовной ответственности при разграблении баскетбольного «Локо-Кубань», сейчас хочет грабить и ФК «Локомотив» Москва. А Сёмин ему мешает. Удивляет Белозеров, который себе в помощники выбрал вора и хапугу. Позор.

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cska vperiod
cska vperiod ответ Omaxa (раскрыть)
сегодня в 12:12
Почта не такая и нищая как многим кажется.
Omaxa
Omaxa
сегодня в 12:05
Кто железную дорогу грабит, кто нищую почту.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:58
Ахахах! А говорян ворон ворону глаз не выколет.
Bordend
Bordend
сегодня в 11:57
Вот в спартаке тренера подобрали для грабежа соответствующего.
ZaZizu
ZaZizu ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 11:52
тут Селюку нужно отдать должное-рубит правду -матку!
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 11:47
Их в магадан !
beefs
beefs
сегодня в 11:26
да об этом все знают, но молчат...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:26
раз знаешь ты в доле)))
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