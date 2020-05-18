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Роберто Карлос: «Даже Месси и Роналду не сравнятся с Роналдо»

18 мая 2020, 15:48

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос поделился мнением об экс-одноклубнике Роналдо:

Роналдо был лучшим на тренировках. Никогда больше не будет другого «Феномена». Он уникален. С ним не сравнятся ни Неймар, ни Месси, ни Роналду.

В наше время было сложнее забивать. В футболе было больше физической борьбы, а нападающих меньше защищали. Однако Роналдо мог на поле сделать все. Многие люди  в «Реале» не понимали, какой удивительный футболист пришел к нам. Роналдо многих удивил.

Ранее экс-форвард «Барселоны» Самуэль Это'О включил Роналдо в тройку лучших нападающих.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 09:32
Каждая лягушка своё болото хвалит. Еслиб не Роналдиньо, то Роналдо в 1998 однажды обо76ся против Зидана, 3:0. Хоть бы раз тогда забил. Только когда пришёл кудесник мяча, бразилы выиграли немцев в финале. Не того хвалит пушкарь =)
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
18 мая в 22:44
Каждая лягушка хвалит свое болото. В данном случае бразилец -своего соотечественника и одноклубника
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
18 мая в 20:30
Если вспомнить этот матч, то Месси и Роналдо похожи, так как растворяются в матчах с топовыми клубами
Тага Дага
Тага Дага
18 мая в 19:48
Конечно это феномен,он играл на острее. ...ну Месси лучше,это глупо отрицать.
Carradona
Carradona ответ Ozabot (раскрыть)
18 мая в 18:23
На первом победном чм даже не минуты не сыграл. )
p s. Не спорю о его феноменальности .
cska vperiod
cska vperiod
18 мая в 18:04
Роналдо был класс!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
18 мая в 17:49
Каждый по своему хорош
Ozabot
Ozabot
18 мая в 17:42
Двукратный чемпион мира. Даже доказывать никому ничего не надо. )))
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
18 мая в 16:55
Хорошо, что он стабильно на слуху, касаемо подобных вопросов
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
18 мая в 16:39
Полностью согласен!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
18 мая в 16:35
Каждый хвалит свое поколение.Статистика показывет кто лучше,поэтому зачем гадать.
ЮHBА
ЮHBА
18 мая в 16:16
Роналдо лучший, и это признают многие его коллеги.
Nevastol
Nevastol
18 мая в 16:10
Правильно сказал.
VAN ARM
VAN ARM
18 мая в 16:02
тут я согласен))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 мая в 16:00
Ровесники Пеле, Марадоны Круиффа скажут также про своих. Лет через 10-15 такое будут говорить и про Мбаппе.
Alex12357
Alex12357
18 мая в 15:58
Конечно никогда не сравнятся с 2-х кратным ЧМ и кудесником мяча!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 15:53
Очень спорное суждение.
Caniggia
Caniggia
18 мая в 15:52, ред.
По таланту, возможно и не сравнятся, только здоровье меньшее трудолюбие его подвели.
mihaluch
mihaluch
18 мая в 15:50
По усердию нет.
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