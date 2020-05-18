Роберто Карлос: «Даже Месси и Роналду не сравнятся с Роналдо»

Бывший защитник «Реала» поделился мнением об экс-одноклубнике Роналдо:

Роналдо был лучшим на тренировках. Никогда больше не будет другого «Феномена». Он уникален. С ним не сравнятся ни Неймар, ни Месси, ни Роналду.

В наше время было сложнее забивать. В футболе было больше физической борьбы, а нападающих меньше защищали. Однако Роналдо мог на поле сделать все. Многие люди в «Реале» не понимали, какой удивительный футболист пришел к нам. Роналдо многих удивил.