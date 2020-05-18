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Алиадьер: «Однажды Венгер обезумел, когда „Арсенал“ уступал 1:5»

сегодня, 15:46

Бывший нападающий «Арсенала» Джереми Алиадьер рассказал, что редко видел экс-наставника «канониров» Арсена Венгера в гневе, но один раз застал такой случай.

Мы играли против МЮ и на перерыв ушли, проигрывая 1:5. Арсен совершенно обезумел. Нас разбили в первом тайме. Энди Коул и Дуайт Йорк просто убивали нас.

Я даже не был в команде, я просто был там как запасной или что-то в этом роде. И когда я увидел, что он вот так теряет самообладание, я подумал: «Ух ты!». Я никогда раньше не видел, чтобы он так сходил с ума.

Он швырял бутылки через всю комнату, они были повсюду. Он кричал и ругался, а Венгер обычно никогда не ругался. Он просто совершенно обезумел. Он не ругал кого-то конкретно, потому что не хотел показывать пальцем, но он просто сходил с ума в течение примерно пяти минут, прежде чем начал немного успокаиваться.

Также недавно Венгер признался, что очень волнуется, наблюдая за матчами «Арсенала».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:20
Правильно,, пи..ть надо этих миллионеров, а не только орать...
Bagula
Bagula
сегодня в 16:13
Еще бы.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:48
конечно можно с ума сойти.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:47
Не мудрено при таком счете)))
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