Алиадьер: «Однажды Венгер обезумел, когда „Арсенал“ уступал 1:5»

Бывший нападающий «Арсенала» рассказал, что редко видел экс-наставника «канониров» в гневе, но один раз застал такой случай.

Мы играли против МЮ и на перерыв ушли, проигрывая 1:5. Арсен совершенно обезумел. Нас разбили в первом тайме. Энди Коул и Дуайт Йорк просто убивали нас.

Я даже не был в команде, я просто был там как запасной или что-то в этом роде. И когда я увидел, что он вот так теряет самообладание, я подумал: «Ух ты!». Я никогда раньше не видел, чтобы он так сходил с ума.

Он швырял бутылки через всю комнату, они были повсюду. Он кричал и ругался, а Венгер обычно никогда не ругался. Он просто совершенно обезумел. Он не ругал кого-то конкретно, потому что не хотел показывать пальцем, но он просто сходил с ума в течение примерно пяти минут, прежде чем начал немного успокаиваться.