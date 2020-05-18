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Тренер «Лечче» призвал внести ясность по вопросу возобновления Серии А

сегодня, 16:06

Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани заявил, что клубам Серии А необходимо уже сейчас знать о будущем нынешнего розыгрыша чемпионата.

Мы должны быть уверенными, что скоро начнем играть или наоборот закончим. Есть кое-кто, кто должен принять решение. Нужно понимать, будет ли сезон завершен или его целесообразно немедленно остановить.

Мы команда с хорошим бюджетом, без каких-либо финансовых проблем. Я бы сказал, что было бы немыслимо наказать «Лечче» и лишить места в высшей лиге из-за разницы мячей. Мы не сыграли матчи с прямыми конкурентами.

На момент приостановки Серии А «Лечче» расположился в зоне вылета — на 18-й позиции.

Ранее все игроки «Лечче» получили отрицательный результат на наличие коронавируса.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:21
Мылятся с решением начать не начать.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:16
Пора бы уже и начинать играть
Abris
Abris
сегодня в 16:12
Был бы в другой зоне, говорил бы по другому.
beefs
beefs
сегодня в 16:07
а еще ничего не решили...
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