Тренер «Лечче» призвал внести ясность по вопросу возобновления Серии А

Главный тренер «Лечче» заявил, что клубам Серии А необходимо уже сейчас знать о будущем нынешнего розыгрыша чемпионата.

Мы должны быть уверенными, что скоро начнем играть или наоборот закончим. Есть кое-кто, кто должен принять решение. Нужно понимать, будет ли сезон завершен или его целесообразно немедленно остановить.

Мы команда с хорошим бюджетом, без каких-либо финансовых проблем. Я бы сказал, что было бы немыслимо наказать «Лечче» и лишить места в высшей лиге из-за разницы мячей. Мы не сыграли матчи с прямыми конкурентами.