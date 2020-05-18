Тренер «Лечче» призвал внести ясность по вопросу возобновления Серии А

Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани заявил, что клубам Серии А необходимо уже сейчас знать о будущем нынешнего розыгрыша чемпионата.
Мы должны быть уверенными, что скоро начнем играть или наоборот закончим. Есть кое-кто, кто должен принять решение. Нужно понимать, будет ли сезон завершен или его целесообразно немедленно остановить.
Мы команда с хорошим бюджетом, без каких-либо финансовых проблем. Я бы сказал, что было бы немыслимо наказать «Лечче» и лишить места в высшей лиге из-за разницы мячей. Мы не сыграли матчи с прямыми конкурентами.
На момент приостановки Серии А «Лечче» расположился в зоне вылета — на 18-й позиции.
Ранее все игроки «Лечче» получили отрицательный результат на наличие коронавируса.