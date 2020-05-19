Роман Акбашев стал игроком «Факела»

Полузащитник «Нефтехимика» перешёл в «Факел».

Очередным результатом планомерной селекционной работы «Факела» стало подписание контракта с третьим новичком первой команды клуба, хавбеком Романом Акбашевым. 28-летний центральный полузащитник имеет опыт выступлений в Российской Премьер-Лиге в составе казанского «Рубина». В наш клуб Роман перешёл из нижнекамского «Нефтехимика», где провёл два матча весенней части досрочно первенства ФНЛ , забив в них один мяч.