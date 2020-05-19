Роман Акбашев стал игроком «Факела»

Полузащитник «Нефтехимика» Роман Акбашев перешёл в «Факел».
Очередным результатом планомерной селекционной работы «Факела» стало подписание контракта с третьим новичком первой команды клуба, хавбеком Романом Акбашевым. 28-летний центральный полузащитник имеет опыт выступлений в Российской Премьер-Лиге в составе казанского «Рубина». В наш клуб Роман перешёл из нижнекамского «Нефтехимика», где провёл два матча весенней части досрочно первенства ФНЛ, забив в них один мяч.
Акбашев — в «Факеле»! 🔥 ⠀ Очередным результатом планомерной селекционной работы «Факела» стало подписание контракта с третьим новичком первой команды клуба, хавбеком Романом Акбашевым. 28-летний центральный полузащитник имеет опыт выступлений в Российской футбольной премьер-лиге в составе казанского «Рубина», в наш клуб Роман перешёл из нижнекамского «Нефтехимика», где провёл два матча весенней части досрочно завершённого Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ, забив в них один мяч. ⠀ Подробности — на клубном сайте и в нашей группе ВКонтакте. 👀 ⠀ #ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши