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Роман Акбашев стал игроком «Факела»

вчера, 17:39

Полузащитник «Нефтехимика» Роман Акбашев перешёл в «Факел».

Очередным результатом планомерной селекционной работы «Факела» стало подписание контракта с третьим новичком первой команды клуба, хавбеком Романом Акбашевым. 28-летний центральный полузащитник имеет опыт выступлений в Российской Премьер-Лиге в составе казанского «Рубина». В наш клуб Роман перешёл из нижнекамского «Нефтехимика», где провёл два матча весенней части досрочно первенства ФНЛ, забив в них один мяч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акбашев — в «Факеле»! 🔥 ⠀ Очередным результатом планомерной селекционной работы «Факела» стало подписание контракта с третьим новичком первой команды клуба, хавбеком Романом Акбашевым. 28-летний центральный полузащитник имеет опыт выступлений в Российской футбольной премьер-лиге в составе казанского «Рубина», в наш клуб Роман перешёл из нижнекамского «Нефтехимика», где провёл два матча весенней части досрочно завершённого Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ, забив в них один мяч. ⠀ Подробности — на клубном сайте и в нашей группе ВКонтакте. 👀 ⠀ #ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши

Публикация от ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel)

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 18:36
В Курске и Астрахани был хорош, но в вышку пришел уже поздновато.
Swinsi
Swinsi
вчера в 18:14
После рубина явно повысит класс.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:11
не очень то он нужен в воронеже)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:56
Факел активно проводит набор новых игроков.
beefs
beefs
вчера в 17:40
поздравляем с повышение
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