ГлавнаяНовости

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

сегодня, 12:24

«Спартак» на официальном сайте объявил о выкупе нападающего Александра Соболева у «Крыльев Советов».

Условия контракта с 23-летним форвардом не уточняются.

«Желаем Александру результативной игры и больших побед вместе со „Спартаком“!» — говорится в сообщении клуба.

Все новости
ОфициальноВоспитанник «Локомотива» Дроздов перешел в «Факел»
Вчера, 14:04 Комментарии4
Скандал вокруг трансфера Понсе. Что грозит «Спартаку»?
07 маяАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии15
«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» – братья навек
22 апреляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии11
ОфициальноИгрок «Чертаново» перешел в «Кайрат»
26 марта Комментарии0
Официально«Химки» подписали Малярова
12 марта Комментарии0
Имбула подписал контракт с «Сочи» до конца сезона
03 марта Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 13:07
Теперь надо продать подороже.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:06
Цорн наварился а парня по традиции подставили.
Аpбитр
Аpбитр ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:01
p
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 12:49
Давай Саша, удачи тебе в Спартаке! по твоим интервью видно, что человек ты здравомыслящий, звёздной болезнью переболел и сам это осознал, ошибки юных лет уже натворил и стал семьянином. побольше усердия на футбольном поле и поменьше лени. голы обязательно прийдут и Соболев должен стать основным нападающим сборной России через сезон - два, заменив скоро ушедшего на пенсию Дзюбу
particular
particular ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 12:39
А вдруг фонтан набрызгает 15-20 мячей за сезон?!..:) Да и в сборной забиваки нужны...
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 12:34
Федун и агенты созданы друг для друга
Faustello
Faustello
сегодня в 12:33
Из грязи в мадл падди! хрю)))
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 12:32
Удачи Саше в Спартаке.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 12:32
А Порше от Кокорина тоже выкупил?=)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:29
посмотрим как себя проявит))) думаю не фонтан))
ОПС
ОПС
сегодня в 12:26
Этого следовало ожидать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100