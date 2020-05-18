«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

«Спартак» на официальном сайте объявил о выкупе нападающего Александра Соболева у «Крыльев Советов».
Условия контракта с 23-летним форвардом не уточняются.
«Желаем Александру результативной игры и больших побед вместе со „Спартаком“!» — говорится в сообщении клуба.
⚡ Соболев подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 18, 2020
Зимой 23-летний форвард перешел в «Спартак» на правах аренды.
📋 Провел 4 матча
🅰 Отдал 3 голевые передачи
Желаем Александру результативной игры и больших побед вместе со «Спартаком»!#Соболев #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/JfzbssK1b4