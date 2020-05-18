«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

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сегодня, 12:24

«Спартак» на официальном сайте объявил о выкупе нападающего у «Крыльев Советов».

Условия контракта с 23-летним форвардом не уточняются.

«Желаем Александру результативной игры и больших побед вместе со „Спартаком“!» — говорится в сообщении клуба.