«Спартак» выкупает. А Соболев оправдает?

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сегодня, 15:26

Соболев провел считанное количество матчей за «Спартак», но убедил «красно-белых» выкупить свой контракт у «Крыльев Советов». «Соккер.ру» — о редком трансфере в затишье.

Прошлым летом Соболев мог уехать из Самары, было даже предложение от выступающего в Серии A «Лечче», но форвард остался в «Крылышках» и неожиданно для многих записался в число лучших бомбардиров РПЛ , забив 10 голов в первой половине сезона. Зимой Александр мог оказаться в ЦСКА , «Динамо» или «Рубине», но расторопнее всех оказался «Спартак», взявший молодого форварда «на просмотр». Предполагалось, что Соболев проведет весеннюю часть сезона в Москве и докажет или не докажет Цорну и Тедеско, что готов к полноценному переходу в большой клуб.

Увы, из-за коронавируса чемпионат России приостановился в марте, а Соболев успел провести за «Спартак» всего лишь четыре игры, однако и этого хватило, чтобы москвичи активировали заранее оговоренную опцию выкупа трансфера нападающего у самарского клуба за 4.5 миллиона евро. Скептики скажут, что «Спартак» сел в очередную лужу, отваливая немалые деньги за футболиста, который не забил ни единого гола в четырех матчах за «красно-белых», а вот оптимисты взглянут на пока что короткую карьеру Соболева в Москве под другим углом.

Да, Саша не забил ни одного мяча, зато отмечался результативной передачей в каждом матче, который начинал в стартовом составе — против «Динамо», ЦСКА и «Оренбурга». Во всех трех встречах с Соболевым в старте «Спартак» одержал победы, а вот единственный весенний матч, в котором Доменико Тедеско оставил уроженца Барнаула в запасе и бросил в бой только в середине второго тайма, был проигран — «Краснодар» нанес «Спартаку» поражение на «Открытие Арене». Бесполезным Соболев точно не был.

Нужно понимать, что для футбола, который программирует в «Спартаке» Доменико Тедеско, большой форвард необходим. В первой части сезона легковесному нападению «красно-белых» с Понсе, Ларссоном, Шюррле и Мирзовым не хватало пробивной мощи и человека, который бы цеплялся за мячи в передней линии, ведь выход из обороны через длинный пас используется регулярно. Соболев пока не показал в «Спартаке», как умеет забивать, это мы видели в «Крыльях», зато Саша убедил Тедеско в том, что способен следовать инструкциям и выполнять большой объем работы.

Любопытная история: выходит, что Соболев получил приглашение в «Спартак» благодаря своим голам, но остаться в «Спартаке» сумел без голов, но продемонстрировал другие футбольные качества. Тедеско хотел большого форварда — Тедеско получил желаемое, причем футболист оказался трудолюбивым, прилежным и пластичным, так что в руки тренера попал не кусок окаменелости, а пластичный материал, из которого можно лепить и творить.

Наверное, в своей ценовой категории Соболев — наиболее подходящий форвард под запрос тренера. А кто еще? Дзюба в «Спартак» не вернется, Комличенко можно было выбрать зимой, но теперь Николай уже в «Динамо», из молодых россиян остается Соболев — 23-летний кандидат в сборную России. На Александра успели посмотреть вблизи, сначала на зимних сборах, а потом и в весенних матчах РПЛ и Кубка России, «Спартаку» он пришелся ко двору во всех смыслах.

Во-первых, оперативно и на первый взгляд безболезненно поменял свой футбол под требования Доменико, ведь в Самаре Соболев располагался на острие и зависел от передач партнеров. В «Спартаке» Александр исполняет роль волнореза, заброшенного в тыл врагу, теперь уже атака команды во многом зависит от эффективности его движения и единоборств. Кардинально иная роль. Во-вторых, Соболев классно влился в коллектив, попал под влияние обаятельного капитана Джикии, который и дружить умеет, и «напихивать» не стесняется. Саша оказался не из обидчивых, адекватно воспринимает критику, осознает, что в прошлом уже ловил звезду и понимает, как важно постоянно работать над собой.

Но полноценный контракт со «Спартаком» в любом случае станет новым этапом испытания медными трубами. Это и совершенно иная популярность и уровень узнаваемости по сравнению с «Крыльями Советов», и другие деньги, появление которых зачастую пагубно влияет на российских футболистов. 1.2 миллиона евро в год — вполне себе рыночная зарплата для Соболева, но все равно остается риск, что у молодого парня сорвет башню в Москве и с суммами иного порядка на счетах.

У Соболева есть футбольные качества, чтобы стать новым Родионовым или Павлюченко для «Спартака» — он молод, талантлив, пользуется доверием тренерского штаба, так что главное — сохранять голову на месте и не давать себе расслабляться. К сожалению, точного прогноза относительно сознательности и профессионализма Соболева у меня для вас нет, а болельщикам остается только верить, что обещания Александра — не пустые слова: