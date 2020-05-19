Стюринг покинул пост главного тренера «Витесса»

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вчера, 19:19

«Витесс» объявил о том, что Эдвард Стюринг не будет занимать должность главного тренера команды в следующем сезоне.

Специалист останется в клубе, но будет работать на другой должности.

Edward Sturing gaat komend seizoen in een andere rol verder bij Vitesse



💬 De huidige interim-hoofdtrainer en de club zijn in gesprek over een andere functie https://t.co/U9khY0sdMy#Vitesse pic.twitter.com/VPJGush8zf — Vitesse (@MijnVitesse) May 19, 2020

Напомним, что Стюринг был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Витесса» в декабре прошлого года.