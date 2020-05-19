«Марсель» предложил Виллаш-Боашу контракт до 2023 года

«Марсель» выступил с официальным заявлением о продлении контракта с главным тренером команды .

После того как недавно в СМИ появилась ошибочная информация о продлении контракта, предложенного Андре Виллаш-Боашу, «Марсель» хочет прояснить события.

Еще на прошлой неделе президент «Марселя» Жак-Анри Эйро говорил с Андре Виллаш-Боашем о своем желании предложить ему продление контракта. На выходных Фрэнк Маккорт подтвердил Андре Виллаш-Боашу, что он на связи с Жаком-Анри Эйро, и надеется, что они оба будут работать над условиями продления соглашения.

В понедельник клуб отправил Андре Виллаш-Боашу предложение продлить контракт на 2 года (на сезоны 2021/22 и 2022/23) плюс опцию продления еще на сезон (2023/24), если «Марсель» квалифицируется в Лигу чемпионов в этом году.

В течение 20 лет «Марсель» был клубом с хронической нестабильностью. За это время клуб сменил 24 тренера. За эти 20 лет только 3 тренера проработали в «Марселе» 4 года и более: Дидье Дешам, Руди Гарсия и сейчас Андре Виллаш-Боаш.

Прежде всего, это свидетельствует о стремлении клуба создать условия стабильности. Это также демонстрирует решимость клуба инвестировать, когда он считает это необходимым в условиях спортивного успеха. Наконец, это демонстрирует всю уверенность клуба в тренерских качествах Андре Виллаш-Боаша, с которым «Марсель» хочет написать важную страницу в своей современной истории.