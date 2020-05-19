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«Марсель» предложил Виллаш-Боашу контракт до 2023 года

вчера, 20:08

«Марсель» выступил с официальным заявлением о продлении контракта с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем.

После того как недавно в СМИ появилась ошибочная информация о продлении контракта, предложенного Андре Виллаш-Боашу, «Марсель» хочет прояснить события.

Еще на прошлой неделе президент «Марселя» Жак-Анри Эйро говорил с Андре Виллаш-Боашем о своем желании предложить ему продление контракта. На выходных Фрэнк Маккорт подтвердил Андре Виллаш-Боашу, что он на связи с Жаком-Анри Эйро, и надеется, что они оба будут работать над условиями продления соглашения.

В понедельник клуб отправил Андре Виллаш-Боашу предложение продлить контракт на 2 года (на сезоны 2021/22 и 2022/23) плюс опцию продления еще на сезон (2023/24), если «Марсель» квалифицируется в Лигу чемпионов в этом году.

В течение 20 лет «Марсель» был клубом с хронической нестабильностью. За это время клуб сменил 24 тренера. За эти 20 лет только 3 тренера проработали в «Марселе» 4 года и более: Дидье Дешам, Руди Гарсия и сейчас Андре Виллаш-Боаш.

Прежде всего, это свидетельствует о стремлении клуба создать условия стабильности. Это также демонстрирует решимость клуба инвестировать, когда он считает это необходимым в условиях спортивного успеха. Наконец, это демонстрирует всю уверенность клуба в тренерских качествах Андре Виллаш-Боаша, с которым «Марсель» хочет написать важную страницу в своей современной истории.

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Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 00:27
А что такое Анжи?
karnager
karnager
вчера в 22:39
Говорят, Анжи готов за весь второй состав Вилаша подписать
рус фан
рус фан
вчера в 21:07
Сейчас Марсель идет на 2 месте, так что Андре стабилизировал ситуацию.
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:43, ред.
Марсель при нем заиграл и в ЛЧ попал.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:38
Он же отказался вроде
11-и метровый
11-и метровый
вчера в 20:25
Не его клуб.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:20
Ржавому повезло.
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
вчера в 20:17
Потом в ПСЖ пойдёт
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:17
нужно соглашаться и рулить))))))))))))
drug01
drug01
вчера в 20:16
Это будет хорошо
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:11
То разрывает то предлагает.
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