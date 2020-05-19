Продлевать будете? У кого в топ-клубах РПЛ истекают контракты?

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вчера, 18:41

«Зенит» продлил контракт с Кокориным, чтобы форвард мог доиграть сезон в «Сочи». «Соккер.ру» — о судьбах игроков, оказавшихся на грани.

Сегодня «Зенит» обломал инсайдеров, которые сообщили о том, что чемпионы России договариваются с Александром Кокориным о новом контракте. Вскоре после этого «Зенит» действительно объявил о продлении с форвардом контракта до конца сезона, но генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев подчеркнул: это не новый контракт, а продление действующего, чтобы футболист имел возможность доиграть сезон в «Сочи».

Не у одного Кокорина заканчивается срок действия контракта в июне 2020-го, но так как футбольный сезон-2019/20 растянется до августа, а трансферное окно будет смещено, УЕФА и РФС рекомендуют клубам продлевать завершающиеся соглашения до конца сезона, чтобы игроки не оказались в лимбе — без контракта и игровой практики, как и без возможности быть заявленным за другой клуб. Но рекомендации рекомендациями, а решать судьбы будут клубы, которые платят по счетам. Наверняка некоторые игроки не смогут доиграть сезон в РПЛ , потому что прежде окажутся безработными. Изучаем «группу риска», у которой заканчивается прописка в топ-клубах РПЛ .

«Зенит»

Истекают контракты: Артём Дзюба, Олег Шатов, Далер Кузяев, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Михаил Кержаков, Бранислав Иванович, Йордан Осорио (завершается аренда из «Порту»).

Вопрос по выступающему на правах аренды в «Сочи» Александру Кокорину «Зенит» закрыл, что касается остальных «подвешенных», то новые контракты получат не все, однако до конца сезона «Зенит» никого не бросит. Деньги для петербуржцев не проблема, а это способствует заботе о собственном имидже. Куда любопытнее, кто и на каких условиях будет продлен на следующий сезон? Почему так тянут с объявлением о новом контракте Дзюбы? Но это темы для отдельных разговоров.

«Спартак»

Истекают контракты: Лоренцо Мельгарехо, Андре Шюррле (завершается аренда из дортмундской «Боруссии»).

«Спартак» выкупил Александра Соболева у «Крыльев Советов» и заключил с форвардом полноценный контракт, заканчиваются отношения с «красно-белыми» у Шюррле и Мельгарехо. Немец, вероятно, уже не вернется в «Спартак», а вот Лоренцо пересидел карантин в Москве, и хотя длительные отношения с ним исключены, будет правильно дать парагвайцу возможность остаться в команде до конца сезона.

«Локомотив»

Истекают контракты: Владислав Игнатьев, Эдер, Джефферсон Фарфан, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Александр Коломейцев, Антон Коченков, Жоау Мариу (завершается аренда из «Интера»).

«Локомотив» — это клуб без комплексов и правил, как мы выяснили после безжалостного отчисления Юрия Сёмина, так что все, кто не нужен Николичу в завершающей фазе сезона, могут собирать чемоданы уже сейчас. Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков уже анонсировал расставание с восемью футболистами, вполне возможно, оно пройдет в два этапа: кому-то укажут на дверь уже в июне, другим — по окончании сезона.

«Краснодар»

Истекают контракты: Станислав Крицюк, Ари, Маркус Берг, Мануэл Фернандеш.

У «Краснодара» четверка футболистов с истекающими контрактами, и есть смысл сохранить всех их до конца сезона-2019/20. Допустим, потеря Крицюка не станет критичной, учитывая, что основной страж ворот — Матвей Сафонов, но вряд ли Сергей Галицкий станет мелочиться, учитывая, как тщательно он и его менеджеры заботятся об имидже клуба.

Напомню, «Краснодар» не стал понижать зарплату своим сотрудникам, а еще «быки» профессионально замалчивают похождения своих футболистов за пределами поля. «Краснодар» любит все делать красиво и правильно, поэтому все четверо оказавшихся в подвешенном состоянии футболистов не останутся без работы в июне, к тому же среди них оба центральных форварда «быков». Берг и Ари нужны «Краснодару» на футбольном поле, да и Фернандеш в мартовских матчах играл в стартовом составе.

ЦСКА

Истекает контракт: Кирилл Набабкин.

В клубе Евгения Гинера своя атмосфера, и даже если у Кирилла Набабкина вдруг закончится контракт, он может еще пару лет поиграть за ЦСКА чисто из уважения. А если серьезно, то Кирилл, скорее всего, покинет армейцев по окончании футбольного сезона, но до этого самого окончания будет оставаться в команде, потому что ЦСКА своих не бросает, а Набабкин точной свой, он отдал клубу 10 лет. Контракт будет продлен на пару месяцев, и это даже не домысел, а достоверная информация от агента защитника.

«Ростов»

Истекает контракт: Алексей Козлов.

В «Ростове» тоже заканчивается контракт только у одного защитника. Козлов, как возрастной футболист, подписал прошлым летом однолетнее соглашение с «желто-синими», уверен, ему предложат полноценный контракт еще на один сезон, ведь Карпин в паспорт защитнику не заглядывает, а на футбольном поле Алексей полностью устраивает тренера.

«Динамо»

Истекают контракты: Роман Нойштедтер, Антон Соснин, Жоаозиньо, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Оскар Хильемарк (заканчивается аренда из «Дженоа»), Сильвестр Игбун (заканчивается аренда из «Уфы»).

«Динамо» — традиционный черный ящик, делать какие-то прогнозы относительно «бело-голубых» всегда было неблагодарным занятием, вот и на сей раз сложно сказать, как москвичи распорядятся футболистами с истекающими контрактами. Нужные тренерскому штабу игроки могут остаться до конца сезона, а бесполезные перейдут в число безработных мгновенно. Дифференцированный подход более чем возможен.