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Червиченко: «Возможно, клубы пытаются саботировать возобновление РПЛ»

сегодня, 01:14

Случаи заражения коронавирусом в «Динамо», «Локомотиве» и «Рубине» могут подставить под угрозу возобновление чемпионата России. Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко допускает, что отдельные клубы таким образом пытаются добиться досрочного завершения сезона.

Клубы, которым не выгоден рестарт чемпионата, возможно, делают попытку саботировать возобновление сезона. Думаю, здравый смысл в итоге восторжествует, и сезон будет продолжен. Есть незаконченный чемпионат, его нужно доиграть, выявить победителя, призёров, обладателей Кубка и распределить места в еврокубках.

Вчера полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сообщил, что переболел коронавирусом.

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Все комментарии
a8fb2c5e9spd
a8fb2c5e9spd
сегодня в 04:28
Не твоё червячье дело
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:21
За вложенные бабки пусть работают. Ни кера себе. Коммунизм устроили). Мне бы так жить). Ни кера не делая, получая миллионы. Капец просто.
Mangur
Mangur
сегодня в 01:28
Червиченке захотелось привлечь к своей персоне внимание?
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