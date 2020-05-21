Червиченко: «Возможно, клубы пытаются саботировать возобновление РПЛ»

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сегодня, 01:14

Случаи заражения коронавирусом в «Динамо», «Локомотиве» и «Рубине» могут подставить под угрозу возобновление чемпионата России. Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко допускает, что отдельные клубы таким образом пытаются добиться досрочного завершения сезона.

Клубы, которым не выгоден рестарт чемпионата, возможно, делают попытку саботировать возобновление сезона. Думаю, здравый смысл в итоге восторжествует, и сезон будет продолжен. Есть незаконченный чемпионат, его нужно доиграть, выявить победителя, призёров, обладателей Кубка и распределить места в еврокубках.

Вчера полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сообщил, что переболел коронавирусом.