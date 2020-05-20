Широков: «Решение продлить контракт с Ганчаренко выглядит логичным»

Экс-полузащитник ЦСКА поделился мнением о продлении контракта между «армейцами» и наставником клуба .

Раз руководство ЦСКА устраивает уровень игры команды и её прогресс, то решение продлить контракт выглядит более чем логичным. Добра от добра не ищут. Но мне кажется, что система, которую использует Виктор Михайлович, раскрывает молодых футболистов ЦСКА и команду в целом не полностью. Может, в клубе считают иначе, а может, решили, что эта система будет меняться. Ганчаренко хорошо знает своих игроков.

Что конкретно я имею в виду, говоря про систему? Они больше должны играть в атаку. Схема 3-5-2 игрокам не совсем подходит. Обляков и Ахметов могут играть чуть выше. Если бы ЦСКА играл 3-4-3 или 4-3-3, а Обляков бы действовал на позиции инсайда, можно было бы добиться большей эффективности. Может, Обляков, идеальная позиция для которого – правый полузащитник или даже нападающий, не играет там из-за Фернандеса. Может, поэтому на другую схему они и не переходят.

Отсутствие больших результатов? Причин найти можно много – половина состава поменялась, много молодых футболистов сейчас. Отталкиваться надо от качества игры, раз в руководстве им довольны или считают, что команда и дальше будет прогрессировать, то продление контракта безусловно выглядит правильным. А раз так, то какой смысл менять тренера?