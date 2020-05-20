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Широков: «Решение продлить контракт с Ганчаренко выглядит логичным»

сегодня, 17:54

Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о продлении контракта между «армейцами» и наставником клуба Виктором Ганчаренко.

Раз руководство ЦСКА устраивает уровень игры команды и её прогресс, то решение продлить контракт выглядит более чем логичным. Добра от добра не ищут. Но мне кажется, что система, которую использует Виктор Михайлович, раскрывает молодых футболистов ЦСКА и команду в целом не полностью. Может, в клубе считают иначе, а может, решили, что эта система будет меняться. Ганчаренко хорошо знает своих игроков.

Что конкретно я имею в виду, говоря про систему? Они больше должны играть в атаку. Схема 3-5-2 игрокам не совсем подходит. Обляков и Ахметов могут играть чуть выше. Если бы ЦСКА играл 3-4-3 или 4-3-3, а Обляков бы действовал на позиции инсайда, можно было бы добиться большей эффективности. Может, Обляков, идеальная позиция для которого – правый полузащитник или даже нападающий, не играет там из-за Фернандеса. Может, поэтому на другую схему они и не переходят.

Отсутствие больших результатов? Причин найти можно много – половина состава поменялась, много молодых футболистов сейчас. Отталкиваться надо от качества игры, раз в руководстве им довольны или считают, что команда и дальше будет прогрессировать, то продление контракта безусловно выглядит правильным. А раз так, то какой смысл менять тренера?

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 19:57
Как будто есть варианты.
Alpribas
Alpribas
сегодня в 18:45
Пятое место и Лудогорец очень логичны.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:37
Смена тенера сейчас однозначно выглядела бы нелогично.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:25
Широков о Собянине: «У него бывают странные решения. Говорит, без парикмахерских никто не умрет, но вряд ли самого жена дома стрижет»
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:24
Ну спасибо Рома, что сильно глупость не взболтнул.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:18
замена тренера нам не к чему))) нам хорошие трансферы нужны)))
beefs
beefs
сегодня в 18:14
кто платит тот и заказывает музыку
drug01
drug01
сегодня в 18:03
Спасибо большое молодец разрешил
VIPded
VIPded
сегодня в 18:02
Удачи ЦСКА!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:00
Вот только мнение Романа еще не было...
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