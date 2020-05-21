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Президент «Хетафе»: «Месси и Гвардиола однажды могли перейти к нам»

сегодня, 05:56

Капитан «Барселоны» Лионель Месси и экс-наставник каталонской команды Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», в своё время могли оказаться в «Хетафе». Об этом рассказал президент испанского клуба Анхель Торрес.

В первый или второй год Месси [в основной команде «Барселоны»] мы были очень близки к тому, чтобы взять его в аренду. Но Франк Райкард (Прим. — бывший главный тренер «Барселоны») не дал своё согласие, и мы остались со своим желанием наедине.

Однажды мы с Чики Бегиристайном (Прим. — бывший спортивный директор "Барселоны) встретились на еврокубковой жеребьёвке и обсудили следующую идею: Лаудруп (Прим. — на тот момент наставник «Хетафе») переходит в «Барселону», а Гвардиола идёт к нам. В то время Лапорта (Прим. — экс-президент «Барселоны») вовсе не был уверен в Пепе.

Недавно партнёр Месси по сборной Аргентины, нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что у Лионеля была возможность покинуть «Барселону».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:41
Хетафе повезло, что гном не попал к ним.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:07
Очередные небылицы пошли.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:54
Смысл об этом вспоминать???
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:52
Что-то не верится
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:33
Маловероятная история
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 05:57
Что-то не особо в это верится
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