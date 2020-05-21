Президент «Хетафе»: «Месси и Гвардиола однажды могли перейти к нам»

Капитан «Барселоны» и экс-наставник каталонской команды , ныне возглавляющий «Манчестер Сити», в своё время могли оказаться в «Хетафе». Об этом рассказал президент испанского клуба Анхель Торрес.

В первый или второй год Месси [в основной команде «Барселоны»] мы были очень близки к тому, чтобы взять его в аренду. Но Франк Райкард (Прим. — бывший главный тренер «Барселоны») не дал своё согласие, и мы остались со своим желанием наедине.

Однажды мы с Чики Бегиристайном (Прим. — бывший спортивный директор "Барселоны) встретились на еврокубковой жеребьёвке и обсудили следующую идею: Лаудруп (Прим. — на тот момент наставник «Хетафе») переходит в «Барселону», а Гвардиола идёт к нам. В то время Лапорта (Прим. — экс-президент «Барселоны») вовсе не был уверен в Пепе.