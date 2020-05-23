Малафеев: «5 замен в матче сделают футбол более гибким»

Бывший голкипер «Зенита» поделился мнением о том, какая будет интрига в оставшихся матчах РПЛ , а также заявил, что положительно относится к проведению 5 замен за встречу:

Первые матчи не будут показательными, а потом команды постепенно начнут набирать. Поэтому сюрпризы могут быть в пропорции 50 на 50. Те, кто потеряли шансы на что-либо, будут не так мотивированы. И наоборот. А чтобы сохранить свои позиции — в этом плане очень и очень многое будет зависеть от тренеров. Причем им уже сейчас, во время подготовки, надо найти для футболистов правильные слова, грамотно мотивировать их. Ведь каждый игрок все равно мыслит по-своему. Здесь же надо снова сделать из них единую команду.

Не вижу в этом правиле радикального изменения. Структура игры не меняется. Зато появляется маневренность. И это хорошо. Мне кажется, какой-то гибкости в футболе сейчас не хватает. С 5 заменами больше возможностей что-то поменять в игре, подправить тактику и уж тем более выпустить игрока вместо травмированного.