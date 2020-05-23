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Малафеев: «5 замен в матче сделают футбол более гибким»

сегодня, 20:08

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, какая будет интрига в оставшихся матчах РПЛ, а также заявил, что положительно относится к проведению 5 замен за встречу:

Первые матчи не будут показательными, а потом команды постепенно начнут набирать. Поэтому сюрпризы могут быть в пропорции 50 на 50. Те, кто потеряли шансы на что-либо, будут не так мотивированы. И наоборот. А чтобы сохранить свои позиции — в этом плане очень и очень многое будет зависеть от тренеров. Причем им уже сейчас, во время подготовки, надо найти для футболистов правильные слова, грамотно мотивировать их. Ведь каждый игрок все равно мыслит по-своему. Здесь же надо снова сделать из них единую команду.

Не вижу в этом правиле радикального изменения. Структура игры не меняется. Зато появляется маневренность. И это хорошо. Мне кажется, какой-то гибкости в футболе сейчас не хватает. С 5 заменами больше возможностей что-то поменять в игре, подправить тактику и уж тем более выпустить игрока вместо травмированного.

Ранее экс-полузащитник «Зенита» Константин Зырянов заявил, что питерский клуб, скорее всего, выиграет чемпионат. 

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:42
Наверное меньше травм будет. Гыгыгы
shlomo
shlomo
сегодня в 20:18
Больше будет игровой практики...
Abris
Abris
сегодня в 20:13
Меньше на лавке будут загорать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:11
для того у кого два состава))))))))))
Nevastol
Nevastol
сегодня в 20:09
Наверное, он прав.
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