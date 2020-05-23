Зырянов: «Скорее всего, „Зенит“ станет чемпионом»

Бывший полузащитник «Зенита» рассказал, станет ли питерский клуб чемпионом в текущем сезоне, а также поделился мнением о правиле 5 замен за матч:

Вспомните, как начиналась вторая часть чемпионата. «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» и «Уфой», и интрига, казалось, возродилась. Не потеряй тогда петербуржцы 4 очка, она умерла бы уже тогда. Теперь очень многое будет зависеть от игры ЦСКА —«Зенит», первой же после возобновления чемпионата. Если команда Семака побеждает — все практически ясно. Тем не менее пока интрига есть. Бывали же у нас случаи, когда подобные отрывы отыгрывались. Однако если судить по уровню игры «Зенита» и соперников — скорее всего, петербуржцы завоюют титул. Впрочем, с уверенностью об этом можно сказать, только когда у конкурентов не окажется даже математических шансов догнать лидера.

В данном случае — это оптимальное решение, потому что риск получения травм, конечно, увеличивается. Что касается будущего, и здесь может быть свой резон, если оставить то же правило — проводить замены в определенных временных коридорах. В старте в любом случае будут выходить 11 лучших. А вот чтобы поддерживать темп игры, 5 замен хороший вариант.