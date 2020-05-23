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Зырянов: «Скорее всего, „Зенит“ станет чемпионом»

сегодня, 19:32

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов рассказал, станет ли питерский клуб чемпионом в текущем сезоне, а также поделился мнением о правиле 5 замен за матч:

Вспомните, как начиналась вторая часть чемпионата. «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» и «Уфой», и интрига, казалось, возродилась. Не потеряй тогда петербуржцы 4 очка, она умерла бы уже тогда. Теперь очень многое будет зависеть от игры ЦСКА —«Зенит», первой же после возобновления чемпионата. Если команда Семака побеждает — все практически ясно. Тем не менее пока интрига есть. Бывали же у нас случаи, когда подобные отрывы отыгрывались. Однако если судить по уровню игры «Зенита» и соперников — скорее всего, петербуржцы завоюют титул. Впрочем, с уверенностью об этом можно сказать, только когда у конкурентов не окажется даже математических шансов догнать лидера.

В данном случае — это оптимальное решение, потому что риск получения травм, конечно, увеличивается. Что касается будущего, и здесь может быть свой резон, если оставить то же правило — проводить замены в определенных временных коридорах. В старте в любом случае будут выходить 11 лучших. А вот чтобы поддерживать темп игры, 5 замен хороший вариант.

Планируется, что сезон РПЛ возобновится 21 июня.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:45
Зараза выровняет "уровень игры" команд, тем более Зенит домашняя команда и при своих зрителях берет очки. Теперь игры пройдут без болельщиков. Но есть ещё один вирус в лице судкорпуса, со всеми сопутствующими "элементами"). Будет видно, что из этой химии получится. Чего будет больше).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:29
Скорее всего, Зырянов прав, но иногда случаются казусы, которых никто не ожидал. Почему бы не представить себе на мгновение, что футболисты "Зенита" посчитают, что дело уже сделано, отрыв в девять очков гарантирует им чемпионство и... начнут валять на поле дурака, если быть точнее - мячи перестанут идти в ворота. А "Локомотиву " и " Краснодару " вдруг попрёт (простите за сленг), что ни удар, то гол. Возможно такое развитие событий ? Возможно. Но всё дело в том, что команда из северной столицы соскучилась по футболу, поэтому трудно представить с её стороны дуракаваляние на поле. Игре футболисты будут отдаваться полностью, ближайшие преследователи будут спотыкаться через матч, следовательно Зырянов не ошибается. Но...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:21
Приветствую!
Понимаешь какая штука, я помню как Вы пришли с бомбы и практически сразу стали диктовать свои условия. Но при этом Вы каждый раз утверждаете, что для Вас призы не главное. Но я не верю Вам и могу объяснить почему.
Если я не ошибаюсь, то на соккере можно открыть свою лигу и устроить конкурс. Вот Вам и повод поиграть без призов и со своим единомышленниками. Ну или просто абстрагироваться ото всех и просто проверять как ты сам разбираешься в футболе.
Но Вы же всё за призы толкуете, а потом уже непонятно за, что.
Особенно впечатляют "борцы за справедливость" типа Q-J-G. Старички соккера знают кто как и когда боролся со Славновым. Поэтому и догадываются кто это на самом деле.
Самый главный борец был "санга", "охранник", так же было много акков с названиями маньяков и фашистских лидеров. Много этих акков улетело в перманент. Так, что когда я вижу такие заявления " с клоноводами я буду бороться своими клонами" о кокой чистоте его помыслов можно рассуждать?!
Мне лично тоже многое не нравится в правилах, но я всего лишь гость и стараюсь подстраиваться под правила, не нравиться не играй и не рассказывай, что у меня во дворе лучше.
Надеюсь Вы меня поняли и самое главное без обид, ничего личного только наблюдения.
Danrog
Danrog
сегодня в 20:05
Это трудно оспорить.
Eddja
Eddja
сегодня в 20:02
Соперников нет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:00
да ,шансы самые высокие на сегодня)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:55, ред.
Не говори гоп пока не перепрыгнул!)))

Примета плохая!
shlomo
shlomo ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 19:50
Добра!!!!...почему утопическая.....на "бомбе" играли около 300 человек....был ЧАТ и все были довольны......если хочешь хапать призы и лаве, то играй с "буками"....а здесь..... я играю просто в свое удовольствие....как и на других ресурсах...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:48
Зенит - чемпион! Всего и всегда!!!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:41
У Зенита в этом сезоне нет конкурентов. Гыгыгы
drug01
drug01
сегодня в 19:37
Все настроены на это
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:36
Скорее всего так и будет.
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