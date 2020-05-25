Спортивный директор «Торпедо» покинул свой пост

Спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко покинул свой пост в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.
В связи с истечением срока действия контракта ФК «Торпедо» покидает спортивный директор Владислав Бондаренко.
Напомним, что Владислав Викторович трудился в структуре клуба с июня 2018 года.
Мы благодарим Владислава Бондаренко за сотрудничество и желаем ему профессиональных успехов!
Ранее пост президента клуба покинула Елена Еленцева.