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Спортивный директор «Торпедо» покинул свой пост

сегодня, 17:32

Спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко покинул свой пост в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

В связи с истечением срока действия контракта ФК «Торпедо» покидает спортивный директор Владислав Бондаренко.

Напомним, что Владислав Викторович трудился в структуре клуба с июня 2018 года.

Мы благодарим Владислава Бондаренко за сотрудничество и желаем ему профессиональных успехов!

Ранее пост президента клуба покинула Елена Еленцева.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:17
Вектор развития сменился.
beefs
beefs
сегодня в 17:55
Чистка теперь в Торпедо
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:38
жаль)) может кончится команда))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:34
Разбегается начальство у Педо...
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