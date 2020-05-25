Еленцева покинула пост президента «Торпедо»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева покидает свой пост на обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

ФК «Торпедо» и Елена Еленцева приняли решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Действие трудового соглашения закончится 31 мая 2020 года.



Напомним, что Елена Васильевна являлась президентом «Торпедо» с декабря 2017 года и трудилась на стадионе им. Э.А. Стрельцова с 2008 года на должности заместителя управляющего, а с 2013 года возглавляла работу арены.



Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие «Торпедо» и желаем профессиональных успехов!